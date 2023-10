Marika Jóźwiak to prawa ręka Doroty Szelągowskiej, którą z pewnością kojarzą fani wszelkich programów poruszających tematykę wnętrzarską. Sympatyczna pani architekt, która jest inżynierem architektury oraz dyplomowaną malarką z powodzeniem odmienia mieszkania innych, a jak wyglądają jej własne cztery kąty? Choć metraż jest ograniczony, Marika Jóźwik urządziła sobie na 43 metrach kwadratowych prawdziwe królestwo, które przebiło nawet mieszkanie Doroty Szelągowskiej! Stylowy jasny salon, pełen światła i designerskich dodatków salon od razu przykuł nasz wzrok, jednak to sypialnia skradła całe nasze serce. Jak wygląda? To trzeba zobaczyć na własne oczy. Gwarantujemy, że o czymś takim marzy niejedna z was... Ciekawa? Koniecznie zobacz nasz materiał. Mieszkanie Mariki to istne arcydzieło.

Reklama

Zobacz także: Jak mieszka Dorota Szelągowska? Gwiazda w swoim domu postawiła na klasykę. Dobór kolorów i tkanin to majstersztyk

Marikę Jóźwiak i Dorotę Szelągowską łączy nie tylko praca, ale również przyjaźń i wspólna pasja. Obydwie panie kochają piękne wnętrza.

Mieszkanie Mariki to prawdziwy dowód na to, że bez względu na swój metraż, nasze cztery kąty mogą stać się prawdziwym królestwem. Patrząc na te wnętrza, ciężko uwierzyć, że mowa zaledwie o 43 metrach kwadratowych.

Co powiecie na taki kącik na home office?