Marcin Hakiel po rozstaniu z Dominiką mocno otworzył się w mediach społecznościowych. Tancerz odpowiedział na wiele prywatnych pytań, dotyczących relacji z Katarzyną Cichopek oraz Maciejem Kurzajewskim, niewierności żony, a także znajomości z Magdaleną Stępień. Wypowiedział się również na temat powodów rozpadu związku z Dominiką. Ostatnio okazało się, że jego była partnerka ma dobry kontakt z jego byłą żoną. Gwiazdor zabrał głos w tej sprawie.

Marcin Hakiel o znajomości Dominiki i Katarzyny Cichopek

Niedawno poznaliśmy nowe szczegóły rozstania Marcina Hakiela i Dominiki. Okazało się, że jego była już partnerka zaczęła dobrze dogadywać się z Katarzyną Cichopek. To natomiast miało nie podobać się tancerzowi. Choć gwiazdor i tajemnicza kobieta nie są już razem, ma ona nadal utrzymywać kontakt z prowadzącą "Pytanie na śniadanie", a ich dzieci wciąż mają się spotykać.

Odpowiadając na pytania fanów, Marcin Hakiel przyznał, że już od dłuższego czasu nie mógł porozumieć się z Dominiką. Podobno jej rozmowy z byłą żoną miały dodatkowo wywoływać kłótnie. Ostatnio była partnerka Marcina Hakiela zaczęła wspierać Katarzynę Cichopek. Czy tancerz ma do niej żal?

Czy nie ma pan żalu do pani Dominiki, że pisze pod postami pani Kasi, że tylko one znają prawdę — zapytał jeden z internautów.

Gwiazdor stwierdził, że nie ma wpływu na to, z kim jego była partnerka nawiązuje kontakt. Podkreślił, że już nic go nie łączy z Dominika, a kobieta może mieć własne zdanie i robić to, na co ma ochotę.

Nie, żyjemy w wolnym kraju, każdy może wyrażać swoje zdanie. Mnie z Dominiką już nic nie łączy, każdy wybiera własnych znajomych — odpowiedział.

Szczerość Marcina Hakiela w mediach społecznościowych wywołuje skrajne emocje. Jedni internauci cenią sobie kontakt z tancerzem, drudzy uważają, że instruktor tańca niepotrzebnie tak się otwiera, zwłaszcza że dopiero co rozstał się z partnerką.

Co myślicie o ostatniej aktywności Marcina Hakiela?