Oto 10 kosmetycznych nowości, które musisz wypróbować w te wakacje

Latem szukasz lekkich kosmetyków, które nie będą obciążać twojej skóry i idealnie ją nawilżą? Dobrze się składa, ponieważ przygotowaliśmy dla was zestawienie kosmetycznych nowości, które będą stanowić idealne dopełnienie twojej kosmetyczki w te wakacje. Spójrz na nasze propozycje, które powinnaś zabrać na przykład na zbliżający się urlop.

1. Micelarne chusteczki Fresh Juice do demakijażu twarzy, oczu i ust. Cena: 10,99 zł za 20 sztuk

Fresh Juice od Bielendy, 10,99 zł za 20 sztuk

2. Żelowy lakier do paznokci The ONE Ultimate od Oriflame. Idealnie sprawdzi się, jeśli szybko będziesz chciała pomalować paznokcie, wysycha w mgnieniu oka! Same to sprawdziłyśmy! Cena: 14,99 zł za sztukę

Żelowy lakier do paznokci The ONE Ultimate, 14,99 zł za sztukę

3. Dove Summer Refreshing Ritual, 11,99 zł

4. Latem twoja skóra jest szczególnie narażona na przesuszenie, dlatego też w twojej kosmetyczce powinna się znaleźć propozycja od CeraVe. Nawilżający balsam do skóry suchej i bardzo suchej od CeraVe. Cena: 49,90 zł

Nawilżający balsam do skóry suchej i bardzo suchej od CeraVe. Cena: 49,90 zł

5. Płyn micelarny 3 w 1 w wersji mini od Eveline. Pojemność 100 ml idealnie sprawdzi się w podróży!

6. Weleda Skin Food, lekki krem nawilżający do skóry suchej. Cena to ok. 24 zł

7. OnlyBio, Hydra Mocktail czyli nawilżająco-odżywczy balsam do ciała z lewanem i imbirem. Pachnie przecudnie! Dostępny m.in. w Hebe w promocji za ok. 19 zł

8. Latem nie możesz zapomnieć o ochronie przed słońcem. Na ratunek przychodzi Nuxe z lekkim kremem do twarzy SPF 50. Cena to 79 zł za 50 ml

9. A teraz czas na prawdziwą perełkę! Również od Nuxe - to wakacyjny olejek Huile Prodigieuse z limitowanej edycji na lato 2020. Cena to 136 zł za 100 ml

10. Nie zapomnij również o serum! Serum, a dokładniej Kapsułki Młodości od FOREO, to połącznie przeciwutleniaczy z nawilżającym kwasem hialuronowym, które odnawiają, ujędrniają i odżywiają naszą skórę. Cena to 249 zł za 30 ml