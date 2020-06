Serum - wzbogać swoją pielęgnację

Serum – to kosmetyk dedykowany skórze twarzy, który ma wzmocnić jej codzienną pielęgnację oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów skórnych. Zawiera silnie skoncentrowane składniki aktywne, dlatego z założenia wykazuje bardziej intensywne działanie niż krem do twarzy. Należy jednak pamiętać, że głównym zadaniem serum jest wzmocnienie działania kremu, a nie jego zastąpienie. Wprowadź serum do swojej codziennej pielęgnacji, jako dodatkowy element, a Twoja skóra na pewno za to Ci podziękuje.

1. Ekoampułka 2 Anti-aging Pat&Rub by Kinga Rusin to innowacyjna i intensywna kuracja o działaniu przeciwstarzeniowym oraz regenerującym. Poprawia kondycję skóry. Pomaga spłycić nawet głębokie zmarszczki, poprawia jędrność oraz witalność skóry. Sprawia, że skóra jest bardziej promienna i aksamitna w dotyku. Taki efekt jest możliwy dzięki w 100% naturalnym składnikom najwyższej jakości.

Cena: 179 zł/30 ml

Ekoampułka 2 Anti-aging Pat&Rub by Kinga Rusin

2. Serum PAUSE skutecznie zmniejsza widoczność zmarszczek na czole oraz w okolicach nosa i ust (tzw. bruzdy nosowo-wargowej). Dzięki składnikowi pozyskiwanemu z łodygi alg, zwanego „koncentratem życia”, aktywuje czternaście genów młodości, biorących udział w syntezie kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Bogactwo olejów zawartych w formule przywraca optymalny poziom odżywienia oraz nawilżenia skóry. Formuła serum została wzbogacona o kompleks Matrigenics 14G, który już po 14 dniach stosowania przywraca młodzieńczy owal twarzy oraz zmniejsza głębokość i powierzchnię zmarszczek. Zawarta w serum kompozycja witamin głęboko odżywia, nawilża i ujędrnia skórę, opóźniając powstawanie oznak starzenia.

Cena: 159 zł/30 ml

Serum PAUSE

3. Firming Serum ZO® Skin Health to przełomowy preparat, chroniący przed starzeniem w zakresie utrzymania właściwej struktury skóry i zachowania owalu twarzy. Serum ujędrniające ma lekką formułę przeznaczoną dla każdego rodzaju skóry. Preparat dedykowany jest osobom z umiarkowanymi, a także zaawansowanymi oznakami starzenia. Jego główne działania opierają się na przywróceniu stabilności strukturalnej skóry, utrzymaniu integralności skórno-naskórkowej oraz napięciu i ujędrnieniu skóry.

Cena: 1045 zł/ 47 ml

Firming Serum ZO® Skin Health

4. La Prairie Anti-Aging Rapid Response Booster Serum to najbardziej zaawansowane i najszybciej działające serum przeciwzmarszczkowe w kolekcji Anti-Aging. Łączy w sobie intensywne działanie wygładzające i restrukturyzujące. Innowacyjna formuła ze składników pochodzenia roślinnego oraz morskiego zapewnia idealne nawilżenie i wygładzenie skóry. Serum zmniejsza widoczność rozszerzonych porów i zmarszczek. Dzięki peptydom i neuropeptydom syntezuje kolagen oraz elastynę, co widocznie poprawia kondycję skóry.

Cena: 1299 zł/ 50 ml