Hanna Lis opublikowała oświadczenie na Instagramie. Dziennikarka w żaden sposób nie odniosła się wprost do informacji o rozstaniu z Tomaszem Lisem. Nie potwierdziła go, ale też nie zaprzeczyła informacjom magazynu "Flesz". Gwiazda zaapelowała jednak, by dziennikarze uszanowali prywatność dzieci, które w żaden sposób nie są związane z show-biznesem.

- Apeluję do dziennikarzy oraz właścicieli kolorowej prasy i plotkarskich portali, proszę: zostawcie dzieci w spokoju. Nie są osobami publicznymi, nie chcą nimi być. Nie jestem, niestety, w stanie ochronić swojego życia prywatnego, ale o ich spokój będę walczyć. Ściskam wszystkich moich Insta-Przyjaciół. ❤️ - czytamy na profilu Hanny Lis.

Pod wpisem gwiazdy natychmiast pojawiły się komentarze ze słowami wsparcia. Co piszą fani?