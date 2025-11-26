Antek Królikowski, aktor znany z wielu produkcji, pokazał nowe oblicze swojego życia prywatnego. Wraz z partnerką Izabelą Banaś i córką Jadzią, aktor korzysta z pierwszych uroków zimy we Wrocławiu, gdzie od dwóch lat mieszka z dala od Warszawy. Przeprowadzka jest związana z rolą aktora w serialu "Uroczysko" i pozwoliła parze na życie z dala od show-biznesu.

Aktor właśnie pochwalił się w mediach społecznościowych pierwszym wyjściem z córką na zimowy spacer. Sceny jak z rodzinnej pocztówki podbiły serce aktora. Izabela opublikowała wzruszające nagranie, na którym widać, jak Antek Królikowski lepi z Jadzią jej pierwszego bałwana. Co za wyjątkowy czas!

Antoni Królikowski pokazał nagranie z córeczką Jadzią

Poruszające nagranie, które pojawiło się na Instagramie rozczula swoją prostotą! Antoni Królikowski z zaangażowaniem pokazuje swojej małej córeczce, jak formować śnieżne kule i razem lepią bałwana. Tak spędzony wspólnie czas to najcenniejsze wspomnienia dla dziecka i widać, że uśmiechnięta Jadzia jest zachwycona tak spędzonym czasem.

To pierwsza zima Jadzi, która jakiś czas temu skończyła rok. Aktor nie kryje wzruszenia i radości z tego wydarzenia, a filmik spotkał się z ciepłym przyjęciem w sieci. Internauci piszą wprost, że uwielbiają oglądać takie kadry, a Antoni Królikowski ma wspaniałą rodzinę:

Nowe życie z dala od Warszawy i show-biznesu

Antek Królikowski i Izabela Banaś postanowili opuścić stolicę na rzecz spokojniejszego życia we Wrocławiu. Aktor podkreśla, że to była świadoma decyzja, by odciąć się od medialnego zgiełku i skandali. Jak mówił w jednym z wywiadów: „Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać.”

We Wrocławiu Antek Królikowski kręci także serial „Uroczysko”, w którym gra główną rolę. Produkcja ta była jednym z powodów przeprowadzki z Warszawy. Teraz wraz z Izabelą Banaś i małą Jadzią tworzą rodzinę, która, jak sami twierdzą, ceni sobie prywatność i stabilizację.

Antoni Królikowski nadal w trakcie rozwodu z Joanną Opozdą

Choć Antek Królikowski układa sobie życie z nową partnerką, jego formalne małżeństwo z Joanną Opozdą wciąż nie zostało zakończone. Sprawa rozwodowa ciągnie się już od niemal czterech lat. Rozstali się przed narodzinami syna Vincenta, który urodził się 22 lutego 2022 r.

Najnowsza rozprawa odbyła się w listopadzie 2025 r., jednak już wiadomo, że na tym nie koniec. Kolejne spotkanie w sądzie zaplanowane jest na kwiecień. Joanna Opozda wskazuje, że kontakt Królikowskiego z synem jest sporadyczny, natomiast sam aktor zdaje się skupiać na życiu z Izabelą Banaś i ich córką.

