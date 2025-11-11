Joanna Opozda pojawiła się 11 listopada w programie „Dzień dobry TVN”, gdzie w rozmowie z Aleksandrą Rogowską-Lichnerowicz opowiedziała o swoim życiu po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim. Aktorka nie tylko zdradziła szczegóły dotyczące samotnego macierzyństwa, ale również poruszyła temat swoich emocji i nowej roli w serialu „Na Wspólnej”.

Joanna Opozda w szczerej rozmowie

Słowa Joanny Opozdy podczas rozmowy śniadaniówce były pełne szczerości, a wypowiedzi w wielu momentach szokowały odwagą i bezkompromisowym podejściem. Jak sama przyznała, jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek i nie boi się samotności. Aktorka opowiedziała o codziennych wyzwaniach związanych z wychowywaniem syna Wincenta. Jak podkreśliła, to właśnie macierzyństwo najbardziej zmieniło jej życie.

Mam w sobie więcej dziecka, więcej otwartości, więcej cierpliwości. Same zmiany na lepsze – mówiła w rozmowie.

Choć samodzielne wychowywanie dziecka bywa trudne, Opozda zaznaczyła, że nie jest sama. Ogromnym wsparciem są dla niej mama, siostra oraz przyjaciele.

Całe szczęście, że moja mama przychodzi z pomocą, bo inaczej nie mogłabym pracować. (…) Bywa różnie, ale mam to szczęście, że radzę sobie, nie będę narzekać – stwierdziła aktorka.

Z uśmiechem dodała, że jej syn jest bardzo energiczny, co często wyczerpuje otoczenie.

Wincent jest bardzo energiczny, potrzebuje dużo uwagi. Czasem po dwóch godzinach ludzie są już wykończeni – mówiła żartobliwie.

Joanna Opozda o rozstaniu z Królikowskim i nowym spojrzeniu na związki

Joanna Opozda nie unikała tematu rozstania z Antonim Królikowskim. Choć ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, dziś aktorka skupia się na sobie i synu. Jak przyznała, nauczyła się cenić czas spędzany w samotności.

Kiedyś przeskakiwałam ze związku w związek, ale uważam, że naprawdę fajny jest taki czas, żeby pobyć samemu ze sobą, nauczyć się być tym singlem (...). Ja czasami uważam naprawdę, że lepiej jest bez tego chłopa niż mieć jakiegoś byle jakiego - wyjawiła Opozda.

Choć Opozda nie zamyka się na miłość, zaznaczyła, że niezależność i samowystarczalność są dla niej dziś priorytetem.

Wierzę w miłość i super jest stworzyć jakąś relację i związek, i wcale nie mówię, że nie, ale życzę każdej kobiecie, żeby była samowystarczalna – podsumowała.

Czy Joanna Opozda wybaczyła Antoniemu Królikowskiemu?

Podczas wywiadu poruszono również kwestię przebaczenia. Aktorka zaskoczyła dojrzałym podejściem do trudnych emocji związanych z rozstaniem. Choć temat jej relacji z Antonim Królikowskim wciąż wzbudza zainteresowanie mediów, Opozda wydaje się mieć tę sprawę już za sobą.

Ja zawsze staram się wybaczać jak najszybciej, pracuję nad tym i myślę, że już to przepracowane mam – odpowiedziała spokojnie.

Nowa rola Opozdy w „Na Wspólnej” i zmiany w jej życiu

Joanna Opozda zaczyna nowy etap zawodowy – dołączyła do obsady popularnego serialu „Na Wspólnej”. Choć, jak sama przyznała, to dopiero początek jej przygody z produkcją, jest podekscytowana nowymi wyzwaniami.

Nowa rola to dla niej nie tylko rozwój kariery, ale też symbol przemiany i wejścia w nowy rozdział życia. Opozda podkreśla, że nie ogląda się już za siebie, tylko z optymizmem patrzy w przyszłość.

Zobacz także: Mocne słowa Królikowskiego po rozprawie rozwodowej: "Nie wszystkim zależy na tym, żeby szybko zakończyć sprawę"