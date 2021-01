Ostre zwarcie Krzysztofa Gojdzia z Violą Kołakowską o szczepienia! Padły wylgaryzmy

Krzysztof Gojdź dołączył do grona medyków, którzy zdecydowali się zaszczepić przeciwko Covid-19 i w nagraniu ze szpitala gorąco promuje szczepienia. Relacja wywołała w sieci mnóstwo kontrowersji. Wśród komentujących znalazła się Viola Kołakowska. Aktorka nie przebiera w słowach i po raz kolejny ostro krytykuje znane osoby, które zachęcają do szczepień! Tym razem nie obyło się bez wulgarnych słów...

Szczepionki przeciw Covid-19 to w Polsce od kilku tygodni chyba najgoretszy temat. W sieci nie brakuje wpisów osób, które otwarcie przyznają, że nie zamierzają się szczepić i krytykują tych, którzy zachęcają innych do szczepień.

Do grupy zwolenników szczepień należy Krzysztof Gojdź, który w Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zaszczepił się na koronawirusa.

Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie! Nie "górniakujmy". Słuchajmy się ekspertów. Ja już po i...nie świecę na neonowo. Druga dawka szczepionki czeka na mnie w Miami po 3 tygodniach Tak! Czuję się już bezpieczniej, wkraczając w Nowy Rok 2021 z odpowiedzialnością i nadzieją na powrót do normalnego świata. Zróbcie to samo!

Pod relacją ze szczepienia pojawiła się fala krytycznych komentarzy od przeciwników szczepień. Niektórzy Internauci wprost piszą, że lekarz wcale nie otrzymał szczepionki, a "igła przeszła bokiem". Do tego grona dołączyła Viola Kołakowska, która w ostrych słowach podsumowała zachęcanie do szczepień przez znane osoby:

Po fali hejtu Krzysztof Gojdź postanowił odnieść się do oskarżeń i na Instastories wprost wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na szczepienie przeciw Covid-19.

Zaszczepiłem się, bo chcę żyć, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Chcę, żeby moja rodzina i znajomi żyli w zdrowiu. Chcecie, to nawalajcie we mnie komentarzami negatywnymi, naprawdę leję na to, bo to Wy będziecie zdychać, powtórzę zdychać, bo to nie jest umieranie – tłumaczył Krzysztof.