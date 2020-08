Ostra reakcja Melanii po tym, jak Donald Trump złapał ją za rękę! To wideo jest hitem sieci!

Melania i Donald Trump obdyli kolejną oficjalną wizytę, jednak to nie ich wyjście jest szeroko komentowane w sieci, ale gest Pierwszej Damy. Melania ostentacyjnie odrzuciła rękę męża, kiedy ten złapał ją za dłoń. To nie pierwsza tak niezręczna sytuacja w wydaniu tej pary! Podczas oficjalnych wyjść tego typu gesty stały się już standardem. Tym razem jednak reakcja Melanii była dosyć ostra, a wideo stało się hitem w sieci...

Niezręczny moment dla prezydenta Stanów Zjednoczonych!

O kryzysie w małżeństwie Melanii i Donalda Trumpów media spekulują już od dawna. Po wspierającej żonie, którą świat poznał w czasie kampanii prezydenckiej nie ma już śladu. Po przeprowadzce do Białego Domu szybko okazało się, że ich relacja wcale nie jest tak idealna, jak ją kreowano, a Pierwsza Dama zyskała etykietkę "nieszczęśliwa Melania". Patrząc, jak kobieta publicznie okazuje Trumpowi niechęć i zwiększa dystans między nimi nic dziwnego, że pojawiają się plotki o kryzysie w ich małżeństwie.

Kiedy para razem z synem wróciła do Waszyngtonu ich wyjście z samolotu zostało zarejestrowane. To wtedy wszyscy zobaczyli, jak Donald Trump łapie Melanię za rękę, a ta ostro ją zabiera i podtrzymuje sukienkę, aby uniknąć ponownego kontaktu. To nagranie w kilka chwil stało się hitem Internetu, a największe amerykańskie gwiazdy udostępniają je na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zrobiła to między innymi Rihanna, która do wideo dodała swój utwór o wymownym tytule: „Needed Me”!

To trzeba zobaczyć!

To nie pierwszy raz, kiedy Melania nie pozwoliła się wziąć za rękę mężowi.

East News

Jakiś czas temu, kiedy prezydent USA poprosił żonę o uśmiech na jej twarzy pojawił się dziwny grymas.

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

Para nigdy nie trzyma się za ręce. Widać, że Melania Trump unika tego za wszelką cenę.