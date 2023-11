To już koniec uczucia między Ulą (Iga Krefft) a Jankiem (Tomas Kollarik) z "M jak miłość"! Wkrótce między byłą parą dojdzie do naprawdę ostrej kłótni, po której policjant zrozumie, że już nigdy nie będzie z Ulą! Takiego zwrotu akcji w uwielbianym przez widzów serialu nie spodziewał się chyba nikt. Ostatnio wydawało się, że Ula żałuje ślubu z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i wciąż myśli o byłym narzeczonym. Janek również nie ukrywał, że kocha Ulę i nie chce być z nikim innym. Teraz jednak okazuje się, że wkrótce wszystko się zmieni.

Janek będzie szczęśliwy u boku Sonii?

Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1478 odcinku "M jak miłość" między Ulą a Jankiem dojdzie do wielkiej awantury. Okazuje się bowiem, że wkrótce Ula dowie się, że jej mąż złożył pozew o rozwód. Kiedy Ula zobaczy dokument wpadnie w szał i spotka się z Jankiem! Podczas kłótni powie policjantowi, że to on zniszczył jej związek z Bartkiem. Po spotkaniu z Ulą Janek wreszcie zrozumie, że to naprawdę już koniec i nigdy nie będzie już z Ulą. Według doniesień portalu Janek na dobre wyleczy się z byłej narzeczonej i teraz swoją uwagę skupi na Sonii! Co więcej, okazuje się, że policjant i policjantka wkrótce wylądują razem w łóżku i będą razem.

Czy Ula i Janek naprawdę już nigdy do siebie nie wrócą? Policjant zrozumie, że to Sonia jest kobietą jego życia? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Fanom serialu przypominamy, że 1478. odcinek "Mjm" zobaczycie już 16 grudnia, oczywiście na antenie Telewizyjnej Dwójki. Będziecie oglądać?

W "M jak miłość" dojdzie do ostrej awantury między Ulą a Jankiem.

Policjant będzie szczęśliwy u boku Sonii?

