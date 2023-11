Irena Szewińska nie żyje. Jedna z największych gwiazd polskiego, ale i światowego sportu, zmarła w piątek (29.06) w nocy w Warszawie, w szpitalu przy ulicy Szaserów. O śmierci poinformował jej mąż Janusz Szewiński. Irena Szewińska od kilku lat chorowała na nowotwór - w 2014 roku poddała się chemioterapii, która dawała jej duże szanse na wyleczenie. Niestety stało się inaczej... (Więcej: Mąż Ireny Szewińskiej i jej synowie o zmarłej matce: "Zmagała się z chorobą, ale ostatnio dobrze się czuła")

Irena Szewińska, siedmiokrotna olimpijska medalistka, jednego z ostatnich wywiadów udzieliła w grudniu 2017 roku dla portalu Naszamlawa.pl.

Jak zaczęła się jej przygoda ze sportem?

Zaczęłam dość wcześnie, już w szkole. Wszystko zaczęło się na dobre gdy zdałam do liceum. Miałam wtedy 14 lat. Wygrywałam w biegach krótkich i wkrótce rozpoczęłam treningi w klubie sportowym „Polonia” Warszawa, pod okiem świetnego trenera, byłego oszczepnika Jana Kopyto. (...) Gdy pod dwóch latach na skutek kontuzji pan Kopyto odszedł z klubu, zaczęłam trenować w grupie sprinterek Warszawy, którą prowadził pan Andrzej Piotrowski. To on właśnie przygotował mnie do olimpiady w Tokio w 1964 r. - opowiadała Szewińska.