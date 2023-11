"Eurowizję Junior" wygrała Francja. Natomiast Polska stanęła na wysokim, bo szóstym miejscu w ogólnym rankingu. Nasza reprezentantka Maja Krzyżewska godnie reprezentowała swój kraj i zaśpiewała najlepiej, jak się tylko dało. Dodatkowo wyglądała obłędnie.

Wygrała "Eurowizję Junior", to przed występem napisała jej mama

Jak wiadomo, bardzo często za sukcesem dziecka stoi jego rodzic. Czy tak również było w przypadku 13-letniej Mai Krzyżewskiej, która na "Eurowizji Junior" zaśpiewała "I Just Need a Friend"? Z pewnością można powiedzieć, że tak. Nasza reprezentantka zdobyła 124 punkty, zajmując tym szóste miejsce. Dziewczynka podczas "Eurowizji Junior" wyznała, że jej największym bohaterem jest mama - Urszula Marcinkiewicz. To właśnie mama towarzyszyła Mai podczas finału.

Moimi bohaterami są rodzina i przyjaciele. O tym też jest moja piosenka. Każdy z nas zasługuje na to, by mieć przyjaciół. Oni są prawdziwymi bohaterami. Największym bohaterem spośród nich jest oczywiście moja mama. Dziękuję, że jesteś. Mamo, kocham cię - powiedziała Maja Krzyżewska.

Mama dziewczynki początkowo nie była pewna, czy dobrym pomysłem jest wejście w świat show-biznesu jej córki. Maja jednak bardzo chciała się sprawdzić, a mam jej na to pozwoliła.

Maję wspieram od zawsze, to jest taka moja perełeczka, nigdy jej na nic nie naciskałam, nie wypychałam do śpiewania, wręcz przeciwnie, długo opierałam się, by weszła w ten świat telewizyjny, ale Maja bardzo chciała. Gdy zauważyłam, że sobie poradzi, że jest mądrą dziewczynką zgodziliśmy się.

W ostatnim wpisie pani Urszuli widzimy ogromne wsparcie kobiety, która oczywiście z całych sił chciała, aby jej córka wygrała konkurs.

Głosuj na Polskę!!!! - napisała mama.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy i potwierdzeń znajomych i rodziny, że oddali głos na reprezentantkę Polski. Wcześniejsze wpisy kobiety nie odbiegają od tematyki. Widać, że w ostatnim czasie głównym celem było wspieranie swojego dziecka.

Telefony w dłoń!!! Głosujemy na Polskę!!!! Maja potrzebuje Waszego wsparcia. Bądźcie jej przyjacielem - poprosiła w poprzednim wpisie na Facebooku kobieta.

Jak widać motywacja mamy, pomogła 13-latce w nabraniu pewności siebie i wykonaniu genialnego występu.