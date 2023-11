Za nami finał Eurowizji Junior, a naszej reprezentantce Mai Krzyżewskiej udało się wywalczyć 6. miejsce. Tuż przed wielkim dniem 12-latka była aktywna w mediach społecznościowych i chętnie odpowiadała na pytania internautów. Zorganizowała nawet live'a na swoim Instagramie, na którym zaprezentowała swoje umiejętności — w pewnym momencie pojawił się jednak mały problem. Zobaczcie, co się stało!

Maja Krzyżewska zrobiła live'a przed Eurowizją. Pokazała rodzeństwo

W niedziele odbył się 26. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, w której nasza reprezentantka Maja Krzyżewska zdobyła 6. miejsce. Polka zaśpiewała piosenkę "I just need a friend", która zachwyciła publiczność. Jednak widzowie byli oburzeni finałem Eurowizji Junior, a nawet doszukiwali się oszustwa. Internauci twierdzą, że Maja powinna znaleźć się co najmniej w TOP 3, natomiast inni uznali, że druga wygrana z rzędu Francji z pewnością jest ustawiona. Emocje po finale wciąż są ogromne, a jego werdykt bez wątpienia będzie wzbudzał wiele emocji przez najbliższy czas.

Przed wielkim finałem Eurowizji Junior reprezentantka Polski, chętnie odpowiadała na pytania internautów na swoim Instagramie. Raz udało jej się nawet zorganizować live'a, na którym zaprezentowała swoje umiejętności. W pokoju znajdowało się również młodsze rodzeństwo Mai, które przywitało się z jej fanami. W pewnym momencie młodsza siostra 12-latki podeszła do niej, żeby zabrać ich psa. Starsza siostra poprosiła ją o odejście, ponieważ nie mogła kontynuować live'a.

Troszeczkę mnie rozpraszasz misia — powiedziała Maja do młodszej siostry.

W dalszej części live'a Maja Krzyżewska zaprezentowała swój talent wokalny i zdradziła, czy stresuje się przed finałem Eurowizji. 12-latka była jednak pewna siebie i zdradziła, że nie. Na scenie zaprezentowała się znakomicie, co sprawiło, że udało jej się zdobyć 6. miejsce. A Wam jak podobał się występ naszej reprezentantki podczas Eurowizji Junior?