Władze szykują się do wprowadzenia całkowitego lockdownu? Czy Mateusz Morawiecki już jutro ogłosi kolejne restrykcje? Jest komentarz szefa kancelarii premiera! Michał Dworczyk na antenie TVN24 odniósł się do informacji o ewentualnych obostrzeniach, o których podczas poniedziałkowego spotkania miał mówić premier. Premier ogłosi lockdown? W ostatnich tygodniach nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. W związku z niepokojącymi informacjami władze wprowadziły w naszym kraju wiele obostrzeń, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnego wirusa. Dziś w Polsce obowiązuje m.in. całkowity zakaz organizowania wesel, ograniczenie działalności lokali gastronomicznych czy nakaz nauki zdalnej dla starszych uczniów. Cały czas pojawia się również pytanie, czy wkrótce władze wprowadzą całkowity lockdown. Jeszcze kilka tygodni temu władze zapewniały, że nie planują całkowitego lockdownu - takiego, jaki został wprowadzony wiosną. Teraz okazuje się, że lockdown jest jednak możliwy! Co więcej, pojawiły się informacje, że premier ma ogłosić całkowity lockdown już w najbliższą środę, 4 listopada. Czy tak się stanie? Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Ale jeżeli chodzi o ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby takiego scenariusza uniknąć. Dlaczego? Dlatego że wiemy jakie będzie miało to konsekwencje dla gospodarki. Staramy się iść tą wąską granią gdzie po jednej stronie jest wydolność służby zdrowia i zagrożenie całkowitej zapaści systemu opieki opieki zdrowotnej, po drugiej stronie kłopoty gospodarcze. Do tej pory nam się to jakoś udawało. Jak będzie dalej? To zależy od liczby zachorowań, od dynamiki przyrostu chorych, a to z kolei zależy też od każdego z nas. Również od rządu, w dużej części, my się nie uchylamy od odpowiedzialności, ale zależy też...