Wielki dzień Joanna Przetakiewicz ma już za sobą, który z pewnością był wielkim sukcesem. Na wybiegu w pokazie najnowszej kolekcji La Mani pojawiły się świetne modelki w przepięknych kreacjach. Jednak gwiazdami pozostały Marta Sędzicka i Osi Ugonoh. Zobacz: Poważny problem Osi Ugonoh tuż przed pokazem Joanny Przetakiewicz

Występ na wybiegu zwyciężczyni Top Model do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na rozmiar stopy Osi, który jest raczej niestandardowy. Modelka potrzebowała rozmiar buta 42, a takie były trudne do zdobycia. Chwilę po tym, jak pojawił się problem jedna z marek wysłała kilka par butów do Osi w dobrym rozmiarze, które jednak i tak nie nadawały się na wybieg. Ostatecznie mogliśmy zobaczyć uczestniczkę show, a w rozmowie z Dzień Dobry TVN wyznała, że jej brak na wybiegu to plotki i sprawa rozwiązana została inaczej:

To były same plotki, bo i tak dali mi rozmiar 40, więc szłam w 40, a noszę 42.

Jak wypadła?

Osi i Marta Sędzicka na pokazie La Mania: