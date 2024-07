Lista zwycięzców Oscary 2016

Najlepszy film: "Spotlight"

Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej: Leonardo DiCaprio, "Zjawa"

Najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej: Brie Larson, "Pokój"​

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Mark Rylance, "Most szpiegów"

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej: Alicia Vikander "Dziewczyna z portretu" (Zobacz fragment kontrowersyjnego filmu)

Najlepszy reżyser: Alejandro González Iñárritu, "Zjawa"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Big Short" (Charles Randolph, Adam McKay)

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Spotlight" (Josh Singer, Tom McCarthy)

Najlepszy film zagraniczny: "Syn Szawła" (Węgry), reż. Laszlo Nemes​ (Zobacz fragment nagrodzonego filmu)

Najlepsze zdjęcia: "Zjawa" (Emmanuel Lubezki)

Najlepsze kostiumy: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Jenny Beavan)

Najlepszy film dokumentalny: "Amy" (Asif Kapadia, James Gay-Rees) - zobacz fragment filmu o Amy Winehouse

Najlepszy montaż: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Margaret Sixel)

Najlepsza scenografia: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Colin Gibson, Lisa Thompson)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: "W głowie się nie mieści" (Pete Docter, Jonas Rivera)

Najlepsza charakteryzacja: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega, Damian Martin)

Najlepsza muzyka: Ennio Morricone, "Nienawistna Ósemka"

Najlepsza piosenka: "Writings On The Wall" - "Spectre" (Jimmy Napes, Sam Smith)

Najlepszy montaż dźwięku: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Mark A. Mangini, David White)

Najlepszy dźwięk: "Mad Max na drodze gniewu" (Chris Jenkins, Gregg Rudloff, Ben Osmo)

Najlepsze efekty wizualne: "Ex Machina" (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams Ardington, Sara Bennett)

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "A Girl in the River" (Sharmeen Obaid-Chinoy)

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "Niedźwiedzia opowieść" (Gabriel Osorio Vargas, Pato Escala Pierart)

Najlepszy film krótkometrażowy: "Stutterer" (Benjamin Cleary, Serena Armitage)



Rozdane zostały także Oscary honorowe. W tym roku otrzymali je reżyser Spike Lee oraz aktorki Debbie Reynolds i Gena Rowlands.

06:03 - Dziękujemy za to, że byliście z nami, widzimy się za rok. Oby było ciekawiej ;).

06:00 - Znamy też najlepszy film roku. To "Spotlight". Gratulujemy!

Wcześniejszym zwycięzcom też :).

05:57 - Ładna przemowa popularnego Leo, który wypowiedział się z troską o naszą planetę i prosił, żeby nie ufać politykom.

05:56 - Historia tworzy się na naszych oczach! Oscar dla Leonardo DiCaprio.

05:55 - Eddie Redmayne popłakał się już po raz trzeci w trakcie dzisiejszej ceremonii.

05:51 - Może choć Julianne Moore wygłosi jakąś godną zapamiętania mowę? Na razie zapowiada nominowanych do miana najlepszego aktora.

05:49 - Brie Larson dziękuje całej machinie filmowej, twórcom filmu, rodzinie i znajomym, a potem... Kończy.

05:47 - Oscar dla najlepszej aktorki dla Brie Larson.

05:44 - Eddie Redmayne (ten, który nie ma swojej stylistki ;) ) wręczy za chwilę Oscara najlepszej aktorce, a potem dowiemy się, czy Leonardo DiCaprio znowu nie dostanie Oscara.

05:43 - "Jest późno!" ogłosił Chris Rock. Coś się nie zgadza, przecież prawie szósta rano.

05:41 - Iñárritu nie dał się zagłuszyć muzyce i powiedział wszystko, co leżało mu na sercu.

05:39 - Bez zaskoczeń, najlepszy reżyser Alejandro González Iñárritu, "Zjawa". Drugi Oscar z rzędu dla meksykańskiego reżysera.

05:35 - Czas na Oscara dla najlepszego reżysera. Wręczy go J.J. Abrams.

05:30 - "Czemu nie ma nominacji dla żółtych ludzików z małymi przyrodzeniami? Mówię oczywiście o Minionkach" - Sacha Baron Cohen skomentował posądzenia Akademii o rasizm i upomniał się o nominację dla Dartha Vadera.

05:28 - Chris Rock nie odważył się zażartować z podziękowań Sama Smitha.

05:27 - And the Oscar goes to Bond, James Bond. Najlepsza piosenka: "Writings On The Wall" - "Spectre" Jimmy Napes & Sam Smith. Sam Smith dedykuje swoją nagrodę wszystkim gejom i lesbijkom.

05:26 - I od razu dowiemy się, jaka piosenka zasłużyła na Oscara.

05:22 - Oscar dla Ennio Morricone za muzykę do filmu "Nienawistna Ósemka". Trudno w to uwierzyć, ale to dopiero pierwszy Oscar za muzykę dla włoskiego kompozytora. (Ma już honorowego Oscara)

05:20 - Quincy Jones, kolejna osoba, która ze sceny chwali Stevena Spielberga. A za chwilę poznamy najlepszego kompozytora. Jonesowi towarzyszy Pharrell Williams.

05:15 - Wszyscy płaczą!

05:12 - Na scenie Lady Gaga i biały fortepian. Czas na kolejną piosenkę nominowaną do Oscara. "Til It Happens To You" z filmu "The Hunting Ground".

05:08 - Rok temu Oscar dla Polski i "Idy", w tym roku najlepszy film zagraniczny nakręcony został na Węgrzech. Wygrał murowany faworyt - "Syn Szawła".

05:07 - Najlepszy film krótkometrażowy: "Stutterer"

05:04 - Średnia wzrostu dwóch wręczających Oscara dla najlepszego filmu krótkometrażowego (Jacob Tremblay, Abraham Attah) to jakieś metr czterdzieści. #FunnyFact

04:59 - Czas na wspomnienie twórców, którzy odeszli w minionym roku. Wes Craven, Christopher Lee, Robert Loggia, Omar Sharif, Alan Rickman, Douglas Slocombe, James Horner, David Bowie, Vilmos Zsigmond, Leonard Nimoy i inni... Instrumentalnie i głosowo sekcję In memoriam uświetnił Dave Grohl i jego gitara.

04:52 - Rozdane zostały Oscary honorowe. W tym roku otrzymali je reżyser Spike Lee oraz aktorki Debbie Reynolds i Gena Rowlands.

04:50 - Dowiedzieliśmy się, że na sprzedaży ciasteczek pośród widowni harcerki zarobiły 65,243 dolarów. Gratulujemy.

04:43 - Najlepszy film dokumentalny: "Amy".

04:42 - Następna para - Dev Patel i Daisy Ridley - wręczy Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego.

04:41 - Żartujemy. Oscar dla filmu "A Girl in the River".

04:40 - Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Mad Max: Na drodze gniewu"!

04:38 - Czas na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Nagrodę wręcza komik Louis C. K. i jest pod wrażeniem twórców tych filmów, którzy przecież nigdy nic na nich nie zarobią, a po imprezie wrócą do domu swoją Hondą Civic.

Najlepszy aktor drugoplanowy

04:33 - Mark Rylance przypomniał wszystkim jak wielkim reżyserem jest Steven Spielberg i nie podziękował żadnemu członkowi swojej rodziny. Ze sceny przegoniła go muzyka po 45 sekundach.

04:31 - A jednak niespodzianka! - najlepszy aktor drugoplanowy: Mark Rylance.

04:28 - A teraz Patricia Arquette poinformuje nas, że Oscar wędruje do Sylvestra Stallone.

04:26 - C-3PO, R2D2 i BB-8 w całej krasie:

Internet

04:23 - Po muzycznych emocjach czas na dwa kolejne filmy nominowane do głównej nagrody. "Most szpiegów" i "Spotlight" zaprezentowały Kate Winslet i Reese Witherspoon.

04:15 - Przerywnik muzyczny. Człowiek z ptakiem na głowie (znany również jako Weeknd) śpiewa nominowaną do Oscara piosenkę "Earned It" z filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

04:14 - W rytm muzyki z "Gliniarza z Beverly Hills" na scenę wszedł Kevin Hart. Wybór muzyki chyba nie jest przypadkowy.

04:11 - A teraz czas na najlepszy film animowany. Postaci z "Toy Story" ogłosiły zwycięzcą film "W głowie się nie mieści".

04:07 - Kiedy ludzie jedzą ciasteczka, Minionki wręczają Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Wygrywa "Niedźwiedzia opowieść" Gabriela Osorio i Pato Escali. Chile szaleje z radości. Za rok emisja "Niedźwiedziej opowieści" w chilijskiej telewizji - seans poprzedzi dyskusja specjalistów, którzy nakreślą odpowiedni kontekst tej opowieści ;).

04:05 - Chris Rock wylądował na widowni i wywołał czarnoskóre skautki z ciasteczkami. Wyciągają kasę od widzów. Szeleszczą dolary.

04:01 - Z kronikarskiego obowiązku - Segel i Munn poinformowali o tym, że gdzieś i kiedyś wręczono Oscary techniczne komuś.

03:58 - Na scenie Jason Segel, Olivia Munn, ale większe brawa zebrali C-3PO, R2D2 i BB-8, którzy pojawili się po nich.

03:57:30 - Oscara za efekty wizualne wręczył Gollum:

Internet

03:57 - Pierwsza porażka "Mad Maksa" - Oscar za najlepsze efekty wizualne wędruje do filmu "Ex Machina" (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams Ardington, Sara Bennett). Najtańszego filmu, jaki kiedykolwiek został nominowany do Oscara dla najlepszych efektów specjalnych.

03:52 - Najlepszy dźwięk: Chris Jenkins, Gregg Rudloff, Ben Osmo "Mad Max na drodze gniewu". Oscar numer sześć dla szalonego Maksa.

03:50 - Najlepszy montaż dźwięku: Mark A. Mangini, David White "Mad Max: Na drodze gniewu".

03:47 - Chadwick Boseman i Chris Evans wręczą Oscary w dwóch kategoriach dźwiękowych. Też nie rozróżniamy dźwięku od montażu dźwięku, nie martwcie się.

03:40 - And the Oscar goes to... Margaret Sixel. Czwarty Oscar dla filmu "Mad Max: Na drodze gniewu".

03:39 - Oscar za zdjęcia za nami, przed nami Priyanka Chopra i Shah Rukh Khan Liev Schreiber. Wręczą Oscara za montaż.

03:38 - Trzeci Oscar z rzędu za zdjęcia dla Emmanuela Lubezkiego. Rok temu wygrał za zdjęcia do "Birdmana", dwa lata temu do "Grawitacji".

03:36 - Na scenie Michael B. Jordan, który "powinien być nominowany, ale nie jest" (C) Chris Rock. Razem z Rachel McAdams wręczą nagrodę za najlepsze zdjęcia.

03:34 - Skandal. Tyle godzin relacji i jeszcze nie było ani słowa o Jennifer Lawrence! Poprawiamy się zdjęciem J. Law w sukience Diora.

Internet

03:31 - A to nasz śpiący pies :). Tu jeszcze się jakoś trzymał.

03:26 - Co za tempo, nie nadążamy! Trzeci Oscar dla Mad Maksa, tym razem za charakteryzację - Lesley Vanderwalt, Elka Wardega, Damian Martin.

03:24 - Najlepsza scenografia? Colin Gibson, Lisa Thompson - "Mad Max: Na drodze gniewu". Oscar numer dwa.

03:20 - Pierwszy Oscar dla filmu "Mad Max: Na drodze gniewu". Najlepsze kostiumy: Jenny Beavan.

03:19 - Nagrodę za najlepsze kostiumy wręcza Cate Blanchett. Sama wygląda tak, jakby miała wygrać Oscara za swój kostium.

03:17 - Trzymacie się jakoś? Bo nasz pies już chrapie.

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

03:14 - Podziękowania Alicii Vikander nie przejdą do historii Oscarów ;). Podziękowała wszystkim i poszła.

Internet

03:13 - And the Oscar goes to... Alicia Vikander!

03:12 - Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej wręczy zeszłoroczny najlepszy aktor drugoplanowy J.K. Simmons.

03:10 - Nie wszyscy są zadowoleni z tego, że nie można wyciszyć polskiego lektora, który próbuje nadążyć za monologami Chrisa Rocka.

03:06 - Kerry Washington i Henry Cavill pojawili się, aby przedstawić pierwszy z filmów nominowanych w kategorii Najlepszy film - "Marsjanin". I od razu drugi: "Big Short"

03:02 - Sarah Silverman pochwaliła się, że nie widziała jeszcze najnowszego Bonda "Spectre". A miała tylko przedstawić piosenkę z tego filmu, która została nominowana do Oscara. Za chwilę ją usłyszymy. "Writing's on the Wall", śpiewa Sam Smith posilony wcześniej angielską herbatką.

03:00 - Przed wręczeniem Oscarów dla najlepszych aktorów drugoplanowych możemy oglądać śmieszne montaże nominowanych filmów, w które wklejono czarnoskórych aktorów. Koniecznie musicie je zobaczyć! Jutro na YouTube ;).

02:58 - "Zrobili film o białej lasce, która wymyśliła mopa. Czarnoskóra dziewczyna musiałaby odkryć lekarstwo na raka, żeby nakręcili o niej film" - Whoopi Goldberg.

Internet

02:52 - Oscar w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany: "Big Short"! Autorzy scenariusza: Charles Randolph, Adam McKay.

02:49 - Oscara za scenariusz adaptowany wręczają Ryan Gosling i Russell Crowe.

02:47 - Pierwszy Oscar za scenariusz oryginalny trafia do scenarzystów filmu "Spotlight" - Josha Singera, i Toma McCarthy'ego!

02:45 - Prowadzący zdradził też, że dziennikarze akredytowani na galę dostali "prikaz", by nie pytać aktorek tylko o to, w co się ubrały. A za chwilę Oscary za scenariusz. Na scenie Emily Blunt i Charlize Theron.

02:44 - Chris Rock: Dajcie nam takie same szanse, jakie dajecie innym! Leonardo DiCaprio każdego roku dostaje świetne role. A Jamie Foxx, najlepszy aktor na świecie?

02:39 - Chris Rock: Dzisiaj w montażu Ku pamięci pokażemy wam całą sekcję z czarnymi zastrzelonymi przez policję, gdy wybierali się do kina.

02:37 - Chris Rock: Dlaczego w latach 50., 60. czy 70. nikt z naszych nie protestował przeciwko brakowi czarnych nominowanych do Oscarów. Bo wtedy mieliśmy poważne problemy do protestowania!

02:34 - Chris Rock założył białą marynarkę. Przypadek? "Gdyby były nagrody dla prowadzących, to nawet nie byłbym nominowany".

02:32 - Za nami montaż oscarowych filmów. Przed nami występ Chrisa Rocka.

02:30 - Na chwilę przed rozpoczęciem gali jeszcze Cate Blanchett i Lady Gaga:

02:29 - Oscary zaczniemy niestandardowo. Zwykle najpierw wręczano nagrody dla aktorów drugoplanowych. Tym razem na pierwszy ogień pójdą scenarzyści.

02:27 - Największe wydarzenie jak na razie - Leonardo DiCaprio i Kate Winslet znowu razem jak na Titanicu! Czas dla Kate był łaskawy ;).

02:24 - Mark Ruffalo wyłamał się z mody przyprowadzania rodziców i rodzeństwa i przyszedł z żoną. Dziwak.

02:23 - Prowadzący galę Chris Rock tęczowym długopisem dopieszcza swój początkowy monolog.

Twitter

02:15 - 15 minut do rozpoczęcia ceremonii. Zapełnia się już widownia. Niedługo nie będzie już pustych miejsc i tak aż do końca - gdy ktoś opuści swoje miejsce zastąpi go specjalna osoba wydelegowana do "wypełniania pustych miejsc".

Twitter

02:11 - Leo przyszedł z mamą, a Chris Evans (Kapitan Ameryka) z siostrą. Siostra zdradza, że Chris jako nastolatek był bardzo irytującym bratem.

02:10 - Koperty ze zwycięzcami właśnie dotarły za kulisy gali, która rozpocznie się za kilka minut.

02:05 - Dyplomatyczny Leonardo DiCaprio: Jestem dumny, że mogłem zagrać w tak wspaniałym filmie jak "Zjawa", którego realizacja była bardzo wymagająca. Przyszedłem tu ze swoją mamą, ale ona nie lubi być w świetle reflektorów.

02:02 - Tymczasem rozpoczęło się studio oscarowe w CANAL+, gdzie będzie można oglądać ceremonię rozdania Oscarów na żywo.

02:00 - Nawet niedźwiedź ze "Zjawy" nie przyćmił Julianne Moore!

Twitter

01:54 - Pojawił się największy przeciwnik Leonardo Di Caprio w jego drodze do Oscara! Niedźwiedź ze "Zjawy", który o mało nie zjadł biednego Leo.

Twitter

01:52 - Patricia Clarkson nie miesza alkoholi! Chce bawić się do rana na imprezie Vanity Fair.

01:40 - Eddie Redmayne nie ma stylisty, ubrała go żona. #FunnyFact

01:39 - Trwają ciężkie chwile Kris Jenner, która przyznała, że przyszła na Oscary dla deseru. Zamiast deseru każą jej teraz komentować każdą możliwą suknię na każdej możliwej gwieździe. Podobają jej się wszystkie.

01:36 - Gwiazda "Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy" Daisy Ridley w sukni Chanel Haute Couture zaprezentowała się własnie tak:

ons.pl

01:29 - Henry Cavill nie może zdradzić żadnych szczegółów związanych z jego najnowszym filmem "Batman vs Superman", bo - jak twierdzi - szefowie mają porozstawianych wszędzie snajperów, by zająć się takimi spoilerowcami.

01:26 - Bryan Cranston, nominowany do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową, przyniósł Ryanowi ciastko ze swoją twarzą. "Możesz mnie zjeść" zachęcił, ale Ryan ciastko upuścił na ziemię. #DziejeSię!

01:24 - Tymczasem Facebook przypomina #OffTopic

Twitter

01:20 - Brie Larson: "Nominacja do Oscara to największe osiągnięcie w karierze aktora". A Oscar?

A potem opowiedziała o tym, jak wcinała hamburgera z Kate Perry. Brie ubrała na ceremonię niebieską suknię Gucci.

01:18 - Nie zapomnijcie od czasu do czasu przewinąć relacji w dół. Magicznie pojawiają się tam zdjęcia, których nie było wcześniej :).

01:09 - Jennifer Jason Leigh w zupełnie innym stroju niż w "Nienawistnej Ósemce", za rolę w którym została nominowana do Oscara. Nie dosłyszeliśmy projektanta.

Internet

01:07 - Od kilku minut żadne głośniejsze nazwisko nie dopchało się przed mikrofon Ryana Seacresta. Aktualnie słuchamy Olivii Munn w sukni Stelli McCartney.

00:56 - Jest też Saoirse Ronan w zielonej, kojarzącej się z Irlandią sukni Calvina Kleina i opowiada o filmie "Brooklyn", za rolę w którym została nominowana do Oscara. Utożsamia się z jego główną bohaterką i jej tęsknotą za domem. Wspomina też swój pierwszy wywiad z Ryanem na czerwonym dywanie dziesięć lat temu, miała wtedy 13 lat.

Internet

00:53 - Olivia Wilde w odważnej sukni od Valentino opowiedziała kilka słów o krótkometrażowym filmie nominowanym do Oscara, którego jest producentką. A także o serialu "Vinyl" ze stacji HBO, który otrzymał zielone światło na drugi sezon.

Internet

00:49 - Kto może pokonać Leonarda DiCaprio?

- Nie ma takiej możliwości - twierdzi specjalista zaproszony do komentarza na temat nominowanych.

00:46 - Priyanka Chopra w sukni Zuhair Murad boi się, żeby nie przekręciła żadnego nazwiska podczas prezentowania nominowanych do Oscara. Bollywoodzka księżniczka robi coraz większą karierę w Hollywood. Niedługo zobaczymy ją w nowej wersji "Słonecznego patrolu".

Internet

00:39 - Whoopi Goldberg opowiada o "subtelnej" biżuterii, która zajmuje połowę jej dłoni. To jedyna biżuteria, którą widać z kosmosu.

Interent

00:37 - Jacob Tremblay, lat 9, w garniturze od Armaniego trzyma kciuki za Brie Larson, z którą zagrał w "Pokoju" i za Lenny'ego Abrahamsona, reżysera tego filmu. I opowiada jak pobił Sylvestra Stallone za to, że zajął jego miejsce na liście nominowanych do najlepszej drugoplanowej roli męskiej.

Interent

00:33 - Ploteczki filmowe z dywanu: Emily Blunt przymierzana jest do tytułowej roli w remake'u przygód Mary Poppins.

00:30 - Nominowana do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej Alicia Vikander twierdzi, że jest bardzo podekscytowana, choć wygląda na bardzo spokojną. "Czuję motylki w brzuszku" skomentowała swoje szanse, które oceniane są bardzo wysoko. A potem opowiedziała o kolejnej części Bourne'a, w której ją zobaczymy i o kolorze swojej sukienki Louis Vuitton, który określiła jako zakurzony żółty.

Twitter

00:26 - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o jajku, a baliście się zapytać... A nie, przepraszamy, to bloczek reklamowy...

00:22 - Ryan Seacrest powitał brytyjską herbatą kompozytorów nominowanej do Oscara piosenki do najnowszego Bonda - Sama Smitha i Jimmy'ego Napesa.

Instagram

00:20 - Louis Gossett Jr potwierdził, że będzie nowa wersja "Korzeni"! No wiecie, Kunta Kinte.

00:14 - Sylvester Stallone gotowy na triumf:

00:09 - Adam McKay, reżyser "Big Short": "Jeśli zrozumiemy ekonomię, zrozumiemy jak działa świat".

- Czy po nakręceniu tego filmu inaczej traktują cię w bankach?

- Natychmiast wyprowadzają mnie pod eskortą!

00:04 - Na czerwonym dywanie pojawił się właśnie Gollum, małpa Ceasar i Głównodowodzący Snoke w jednym - Andy Serkis. Trudno go rozpoznać bez charakteryzacji... Zaraz po nim zobaczyliśmy Sophie Turner (Sarsa z "Gry o tron") w szpilkach Louboutina oraz Genę Rowlands, która otrzyma honorowego Oscara, a teraz wspomina swój występ w "Notatniku":

- Bardzo mi się podobał ten film.

- Bo wyreżyserował go pani syn? - dopytał Seacrest.

23:54 - W oczekiwaniu na większe nazwiska póki co przepytany został m.in. Abraham Attah - 16-letni aktor z filmu "Beasts of No Nation", który będzie wręczał jedną z nagród. Nie rozmawiano jednak o problemie afrykańskich dzieci żołnierzy, ale o tym, czyje buty założył na ceremonię.

Twitter

23:42 - Wolfgang Puck, szef kuchni oscarowej, chwali się właśnie, jakie przekąski przygotował na dzisiejszy wieczór. Niestety nie był w stanie zorganizować surowej bizoniej wątroby dla Leonardo DiCaprio.

23:36 - A ty co masz na sobie? - zapytała Ryana Seacresta współprowadząca transmisję.

- Ryana Seacresta - odparł Ryan Seacrest prezentując garniak ze swojej własnej kolekcji.

23:30 - Ryan Seacrest już przechadza się po czerwonym dywanie. Czy znowu czeka go niespodzianka w postaci tej, którą kiedyś zgotował mu Sacha Baron Cohen? :)

23:26 - W oczekiwaniu na pierwszego Oscara dla Leonardo DiCaprio - kompilacja jego reakcji na to, że znowu nie zwyciężył.

23:19 - A już od 23:30 na E! Entertainment rusza transmisja z czerwonego dywanu. Czyli miejsca, w którym ważniejsze od tego, w czym grałeś jest to, kogo masz na sobie ;).

23:12 - Przed rokiem w kategorii Najlepszy film triumfował "Birdman" w reżyserii Alejandro G. Inarritu. Jak będzie w tym roku? Kandydatów jest ośmiu, wśród nich inny film Inarritu "Zjawa". Pozostali nominowani to: "Big Short", "Most szpiegów", "Brooklyn", "Mad Max: Na drodze gniewu", "Marsjanin", "Pokój", i "Spotlight".

88. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej już niebawem. W tym roku poprowadzi ją amerykański komik Chris Rock. W naszej tekstowej relacji na żywo będziemy śledzić najważniejsze wydarzenia tego wieczoru. Kto otrzyma Oscara, a kto będzie musiał obejść się ze smakiem? Poinformujemy Was o tym jako pierwsi. W Los Angeles trwają ostatnie przygotowania, a na czerwonym dywanie pojawiają się pierwsi goście. Transmisję z czerwonego dywanu możecie oglądać na żywo za pośrednictwem stacji E! Entertainment już od godziny 23:30. A od 1:55 transmisja z oscarowej gali w telewizji CANAL+. Studio poprowadzą krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz oraz aktorka, dziennikarka i wielbicielka filmu Anna Wendzikowska. Razem z nimi ceremonię będzie komentował Michał Walkiewicz, redaktor naczelny portalu Filmweb.pl.

Kto jest największym faworytem oscarowej gali? Z pewnością za takiego uchodzi „Zjawa” w reżyserii Alejandra G. Inarritu, która na 24 kategorie otrzymała aż 12 nominacji. Niewiele mniej, bo 10 nominacji otrzymał film „Mad Max: Na drodze gniewu”. W większości jednak to tzw. kategorie techniczne. Z siedmiu nominacji może cieszyć się „Marsjanin”, a z sześciu „Most szpiegów”, „Carol” i „Spotlight”. Już za kilka godzin stanie się jasne, kto zamieni nominacje na Oscary.

Ale kto wie, czy nie najważniejszym pytaniem, jakie zadają sobie wszyscy przed galą jest pytanie o to, czy Leonardo DiCaprio w końcu otrzyma upragnionego Oscara? Gdyby to zależało od bukmacherów, statuetka dla popularnego Leo byłaby niemal pewna. Kurs na DiCaprio na portalu sts.pl to zaledwie 1.01, a to oznacza, że za 100 złotych postawionych na aktora w przypadku jego wygranej wzbogacimy się o… złotówkę. Innymi faworytami bukmacherów są m.in. „Zjawa” w kategorii Najlepszy film (kurs 1.35, za postawione 100 złotych wygrana 35 złotych), Brie Larson w kategorii Najlepsza aktorka (kurs 1.03), Sylvester Stallone w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy (kurs 1.3) oraz Alicia Vikander w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa (kurs 1.27).