Najlepszą piosenką filmową roku został utwór "Writing's On The Wall" z kolejnej części przygód Jamesa Bonda "Spectre". Oscar 2016 powędrował do twórców kawałka - Sama Smitha i Jimmy'ego Napesa. Zwycięstwo właśnie tej piosenki jest dużym zaskoczeniem. Motyw muzyczny z najnowszej wersji przygód Bonda od początku budził skrajne emocje. Jedni się nim zachwycali, a inni - niespecjalnie...

Reklama

Sam Smith dedykuje nagrodę środowisku LGBT

23-letni sam Smith byl wyrażnie wzruszony nagrodą. Swoje podziękowanie zamienił w poruszające przemówienie o tolerancji dla środowisk LGBT. Artysta od dawna mówi o swoim homoseksualizmie.

Stoję tu dziś jako dumny gej i mam nadzieję, że kiedyś wszyscy będziemy sobie równi. Kilka tygodni temu czytałem artykuł sir Iana McKellana (aktor znany m.in. z roli Gandalfa w "Władcy Pierścieni" i Magneto w „X-menach", również zdeklarowany homoseksualista - przyp. red.), który mówił, że nigdy nikt, kto się ujawnił, że jest gejem, nie dostał Oscara. W takim przypadku chciałbym zadedykować tego Oscara całemu środowisku LGBT na całym świecie"

Jego przemówienie zostało przyjęte entuzjastycznymi oklaskami.

Zobacz także

Oscar dla piosenki ze "Spectre"

"Spectre", najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda, pobiła rekord już w ciągu pierwszego tygodnia wyświetlania w kinach Wielkiej Brytanii. Doskonałe aktorstwo, zaskakujące zwroty akcji, niesamowite plany filmowe i oczywiście sama postać Jamesa Bonda przyciągnęły do kina miliony widzów na całym świecie. Nie bez znaczenia była również motyw muzyczny. Tym razem jednak nie był on najlepszym elementem układanki. Nie zabrakło porównań do genialnego i również nagrodzonego Oscarem "Skyfall" w wykonaniu Adele. Pojawiały się również opinie, że piosenka ze "Spectre" jest... po prostu tandetna. Trzeba też przyznać, że „Writing's On The Wall" nie miało takich sukcesów na listach przebojów jak utwór Adele. Co więcej, wielu krytyków uznało ją za najgorszą bondowską piosenkę wszech czasów! Nie była również faworytem czytelników Party.pl. W naszej sondzie wygrał Lady Gaga z piosenką "Til It Happens To You” do filmu "The Hunting Ground". A jednak utwór został uznany za najlepszy utwór filmowy 2015 roku!

Czy Sam Smith i Jimmy Napes zasłużyli na Oscara? Posłuchajcie i oceńcie sami.