Orły 2023. Gwiazdy w odważnych stylizacjach: Katarzyna Figura, Sonia Bohosiewicz, Magdalena Cielecka

Sonia Bohosiewicz obcięła włosy! Aktorka zaprezentowała się w nowej odsłonie w poniedziałkowy wieczór na gali Orłów. Do tej pory Sonia Bohosiewicz zazwyczaj pokazywała się w długich włosach albo elegancko spiętych. Na filmowej imprezie gwiazda zaskoczyła swoich znajomych, ale także fanów. Jak Wam się podoba Sonia Bohosiewicz w takiej odsłonie? Sonia Bohosiewicz na gali Orły 2016 Podczas rozdania nagród rozdano nagrody dla naszych wybitnych artystów. Do historii przejdzie już wystąpienie Macieja Stuhra, które nasycone było politycznymi żartami. Na czerwonym dywanie uwagę przyciągnęła jednak Sonia Bohosiewicz, która pojawiła się w nowej fyzurze. Takie odświeżenie fryzury naprawdę dobrze jej zrobiło! Dodatkowo aktorka wybrała przepiękną sukienkę od Just Paul Prive, która podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Widać, że gwiazda przeżywa teraz bardzo dobry okres. Widzowie mogą oglądać Sonię w nowej edycji "Małych Gigantów", gdzie jest trenerką jednej z drużyn i w tej roli sprawdza się doskonale. Warto dodać, że do każdgo odcinka stylizuje ją Zosia Ślotała. Zobacz: Seksowna Sonia Bohosiewicz w Małych Gigantach. Zosia Ślotała pokazała zdjęcia z planu​ Sonia Bohosiewicz w nowej fryzurze i sukni Just Paul Prive na Orłach 2016 Sonia Bohosiewicz w długich włosach