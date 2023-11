Zdaniem Izabeli Janachowskiej w czasie przygotowań do ślubu, kiedy ma się mnóstwo spraw na głowie, trudno ustrzec się błędów. Zły dobór menu, problem z dopasowaniem kreacji, brak okolicznościowych dekoracji, a nawet obrączek – to tylko niektóre zaniedbania. Dlatego organizację tego wyjątkowego dnia najlepiej zlecić fachowcom. Konsultanci znają najnowsze trendy ślubne, mogą się podzielić wieloma inspiracjami i pomyślą o każdym najdrobniejszym szczególe.

Reklama

Więcej: Przygotowania do ślubu krok po kroku

A co jeśli sami organizujemy ślub? O czym powinniśmy pamiętać? Co zrobić by uniknąć wpadek, które mogą uprzykrzyć nam ten wyjątkowy dzień, jakim jest nasz ślub?

Posłuchajcie, co powiedziała Iza Janachowska!

Zobacz: Zdjęcia ślubne. Jak zorganizować plener ślubny?

Izabela Janachowska zna się na ślubach jak mało kto!

Reklama

Jakich wpadek można uniknąć na swoim ślubie? Izabela Janachowska radzi.