W Opolu trwa wielkie święto muzyki, a w minioną sobotę poznaliśmy wielkiego zwycięzcę konkursu Premier, którym okazał się Rafał Brzozowski. Już na scenie piosenkarz nie krył swoich ogromnych emocji i wzruszenia związanego z wygraną. A jak czuł się na chwilę po zakończeniu konkursu, gdy w swoich rękach trzymał już prestiżową statuetkę? Mieliśmy okazję porozmawiać z Rafałem Brzozowskim - zobaczcie, co nam zdradził.

Rafał Brzozowski o swojej wygranej w Opolu

W konkursie Premier wystąpiło dziesięcioro artystów, jednak to utwór Rafała Brzozowskiego, "W pokoju hotelowym", podbił serca jurorów. Tym samym w ręce Rafała Brzozowskiego trafiła prestiżowa statuetka oraz czek o wartości 60 tys. złotych. Jak na chwilę po zwycięstwie czuł się wokalista? Zapytaliśmy go o to tuż po zakończeniu konkursu.

- To cały czas jeszcze są emocje, bo jak jeszcze można zaśpiewać później tę piosenkę, to naprawdę... Łza mi się zakręciła. Dużo pracy nad tą płytą było, naprawdę. Cieszę się, że się tak podoba muzykom, ekspertom i że też tak wysoko byłem w głosach publiczności (zajął drugie miejsce - przyp. red.) - powiedział w rozmowie z reporterką Party.pl, Rafał Brzozowski.

Co jeszcze na temat emocji na świeżo po wygranej w konkursie Premier w Opolu powiedział Rafał Brzozowski? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

