Podczas jednego z nagrań przed tegorocznym festiwalem w Opolu wybuchła afera z udziałem Dody i reżysera koncertu wokalistki. Gwiazda ze łzami w oczach opowiadała, jak szef planu obraził ją, a następnie zostawił na nagraniach jedynie z operatorami. Do całej sprawy odniosła się też TVP, a reżyser przeprosił wokalistkę. Jak informowaliśmy jako pierwsi, TVP zmieni reżysera występu Dody. Co wiemy o tej zmianie?

Po tym, jak Doda opublikowała emocjonalne nagranie z przygotowań do festiwalu w Opolu, wszyscy czekali na reakcję TVP. Artystka nie kryjąc wzburzenia komentowała zachowanie reżysera podczas nagrań wizualizacji do występu, a zaledwie kilka dni przed festiwalem koncert Dody stanął pod znakiem zapytania. Padły naprawdę mocne słowa.

Wkrótce po opublikowanej przez gwiazdę relacji na InstaStories, reżyser przeprosił Dodę na oficjalnym profilu TVP na Instagramie. Jak informowaliśmy jako pierwsi, TVP podjęła decyzję o zmianie reżysera występu Dody w Opolu. Teraz stacja zdradziła szczegóły tego wyboru.

Zobacz także: Skandal przed Opolem. Fani Dody domagają się wyjaśnień: "To jest przegięcie"

Kim jest reżyser, któremu nie było po drodze z Dodą w przygotowaniach do jej występu w Opolu? Jak informuje Plotek.pl, Mikołaj Dobrowolski wcześniej blisko współpracował między innymi z Edytą Górniak, z którą - jak wiadomo - Dodę łączą raczej chłodne relacje.

- Mikołaj Dobrowolski blisko przyjaźni się z Edytą Górniak. Ogarnia jej występy w TVP. Pracował też przy preselekcjach do Eurowizji, gdy Edyta była jurorką. Ta sytuacja to była szansa dla Dody, żeby się na nim odegrać. Chodzi o to, że nie jest traktowana na równi z Edytą. Dopięła swego - cytuje swojego informatora Plotek.pl.