Opole 2021: Natalia Zastępa i Krystian Ochman zwycięzcami "Premier". Michał Szpak nie kryje dumy!

Za nami odcinek półfinałowy „ The Voice of Poland ”, a już w najbliższą sobotę 5 grudnia przekonamy się, kto wygra uwielbiany muzyczny talent show. Jednym z największych faworytów tej edycji jest Krystian Ochman, który znalazł się w drużynie Michała Szpaka. Kiedy w jednym z odcinków zaśpiewał słynny przebój Zbigniewa Wodeckiego „Z tobą chcę oglądać świat” bezsprzecznie skradł serca widzów, a jak wiemy, to oni w tym przypadku decydują o wygranej. Kim jest Krystian Ochman? Jak się okazuje, młody wokalista miłość i talent do muzyki odziedziczył w genach. Zobacz także: Paddy z "The Kelly Family" wystąpi w finałowym odcinku "The Voice of Poland! Jak dziś wygląda? Mamy najnowsze zdjęcia Finał "The Voice of Poland" 2020. Kim jest Krystian Ochman? Krystian Ochman to jeden z czterech finalistów 11. edycji programu „The Voice of Poland”. Przed muzykiem z drużyny Michała Szpaka nie lada wyzwanie. W walce o zwycięstwo będzie musiał zmierzyć się z Anną Gąsienicą-Byrcyn, Jędrzejem Skibą i Adamem Kalinowskim, choć zdaniem wielu zwycięstwo już ma w garści. Mało kto jednak wie, że Krystian Ochman talent i miłość do muzyki odziedziczył w genach! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Krystian Ochman (@krystianochman) Krystian Ochman jest wnukiem słynnego na całym świecie śpiewaka operowego Wiesława Ochmana. Jak się okazuje, to właśnie dziadek, jeden z najznamienitszych polskich tenorów, zaproponował wnuczkowi studia na Akademii Muzycznej w...