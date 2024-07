1 z 10

Kto wygrał SuperPremiery 2016?

Za nami koncert SuperPremier podczas Festiwalu w Opolu 2016. Na scenie zaprezentowało się 11. artystów ze swoimi nowymi przebojami. Nagrodę specjalną Polskiego Radia zdobył zespół Varius Manx. Nagrodę specjalną Radia Opole otrzymał zespół Wilki. Nagrodę ZAIKS za najlepszy tekst otrzymał zespół Varius Manx, a za muzykę również zespół Varius Manx.

SuperPremierę 2016 jury otrzymał zespół Varius Manx!

SuperPremiera 2016 publiczności: Mesajah i piosenka "Wolne"!

Podczas koncertu wystąpili:

Janusz Radek - "Żałuję każdego dnia bez ciebie"

Mesajah - "Wolne"

Kasia Wilk - "Światłocień"

Wilki - "Przez dziewczyny"

Mateusz Mijał - "Szkło i lód"

Loka - "Tańczę sam"

Red Lips - "Tu i teraz"

Varius Manx i Kasia Stankiewicz - "Ameryka"

Szymon Chodyniecki - "Z całych sił"

Feel - "Swoje szczęście"

Dominika Barabas - "Andy"

Gościem specjalnym był Michał Szpak, zwycięzca z tamtego roku, który zaśpiewał medley hitów "Jesteś bohaterem" i eurowizyjne "Color Of Your Life", które pokryło się platyną! Na scenie pojawiła się również Halina Frąckowiak, które zaśpiewała swoją nową piosenkę "Blaszane Pudełko" oraz odebrała Diamentowy Mikrofon Polskiego Radia za całokształt. Podczas finału, do akompaniamentu Włodka Pawlika największe polskie przeboje zaśpiewali m.in. Grzegorz Skawiński, Ruda z Red Lips, Basia Kurdej Szatan oraz Sarsa.

Zobaczcie zdjęcia!

Mesajah i jego utwór "Wolne".