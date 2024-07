Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA. Karolina Korwin Piotrowska ocenia ten wybór amerykanów w Party.pl i analizuje jak to się stało, że wygrał Trump, a nie Hillary Clinton? Dziennikarka uważa, że to wszystko było do przewidzenia i żyjemy w czasach, w których kultem otacza się celebrytów, a nie mądrych ludzi.

Korwin Piotrowska ocenia wybór Trumpa na prezydenta USA

Jesteśmy w szoku, ale to było do przewidzenia. Kultura celebrytów święci dzisiaj swój największy, choć nie wiem, czy do końca wymarzony, historyczny triumf. Wygrała bowiem, według wszelkich prognoz, gwiazda telewizyjnego reality show, w którym występował przez 11 lat. Emocjonalny i brutalny seksista, niezbyt mądry skandalista, który przez lata nie płacił podatków, obrażał w kampanii wszystkich w mediach społecznościowych, ale też dobry i sprawny telewizyjny szołmen, który doskonale wyczuwał reakcje tłumów i mówił dokładnie to, co odbiorcy chcieli usłyszeć. Zupełnie jak w telewizji, którą kocha i wie jak jej użyć do swoich celów. Ogromne telewizyjne, medialne doświadczenie plus równie ogromne ego i mocarne parcie na szkło wsparte autentycznym talentem medialnym dały prawdopodobnie potężny efekt. Gwiazda reality show, medialny celebryta i kontrowersyjny milioner został Prezydentem USA. Jego kampania trwała w mediach dobre kilkanaście lat, bo media Trumpa lubiły, choć wiele z nich miało z niego otwarcie bekę, ale nie ma to jak sumienne karmienie trolla w odcinkach. Trump się sprzedawał i klikał, według dzisiejszej terminologii, i to dało mu prezydenturę, a zgubiło media mainstreamu - mówi Party.pl Karolina Korwin Piotrowska.

Korwin Piotrowska ostrzega nas przed tym, co się stało w Ameryce.

Może ta sytuacja kogoś czegoś nauczy. Uważajcie, kogo promujecie, z kim robicie wywiady i komu dajecie medialną sławę. Bo ten ktoś kiedyś może wpaść na szalony z pozoru pomysł zrobienia kariery politycznej i jeszcze zostanie Prezydentem. Jak widać po dzisiejszej nocy nie ma rzeczy niemożliwych. Według tej zasady nowym Prezydentem RP może więc zostać Michał Wiśniewski, ewentualnie wygrany z Top Model, Master Chef, Tańca z gwiazdami albo jakaś, byle trzeźwa, gwiazdka Warsaw Shore albo serialu Trudne sprawy. W roli pierwszej damy będzie teraz ładna, sztywna i wyprasowana pani znana min. z rozbieranych zdjęć w pismach dla Panów. To też nowa jakość. Czy Anna Wintour, otwarcie popierająca Clinton, da jej okładkę "Vogue"?

Dlaczego przegrała Hillary i nie pomogło jej wsparcie gwiazd?

Przegrana Clinton to też wielka przegrana podobno mega silnych ale jak ostatnia noc pokazała, że jednak niezbyt silnych i wpływowych, amerykańskich celebrytów ze znienawidzonego przez Trumpa mainstreamu, którzy niezwykle wsparli kandydatkę demokratów. Na nic zdały się wystąpienia Beyonce, Lady Gagi czy Meryl Streep. To może być dla nich szok. Zimny prysznic w wersji hard. Na szczęście nie mieszkają w Polsce, więc to kto będzie lokatorem Białego Domu nie wpłynie na ich prace i zarobki.

Co dalej, jak Amerykanie i świat pogodzi się z wyborem takiego prezydenta?

Pewne jest jedno. Będą protest songi, a Bob Dylan po odebraniu Nobla będzie miał wiele inspiracji do pisania zaangażowanych społecznie piosenek. Bruce Springsteen pewnie już coś szykuje... Na pewno gdzieś w Hollywood ktoś już otwiera nowy plik w komputerze i zaczyna pisać scenariusz o tym, co dzisiaj oglądamy w telewizji. To będzie wielki hit kinowy, ale nie wiem, czy w Stanach. Bo tam na razie kompletnie zawiesiły się serwery Urzędu Imigracyjnego Kanady. Tak wielu Amerykanów chce wyemigrować do Kanady, gdyż z minuty na minutę coraz bardziej czuje nieodparta miłość do tego kraju, który w Stanach do dzisiaj był głównie obiektem zwykle niewybrednych dowcipów. Twórcy South Parku zacierają ręce. Mają robotę na kolejne lata :-). Tak, żyjemy w ciekawych czasach - mówi Karolina Korwin Piotrowska.

Zgadzacie się z oceną Karoliny Korwin Piotrowskiej?

