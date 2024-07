1 z 12

Operacje plastyczne oraz wstrzykiwanie botoksu to w naszym kraju cały czas tematy tabu. Najczęściej z zabiegów chirurgii plastycznej czy dobrodziejstw medycyny estetycznej korzystają osobistości z show-biznesu, które muszą stale dbać o swój wizerunek. Część z nich otwarcie przyznaje się do tego, że dała się pokroić w imię piękna, jednak większość na ten temat milczy, choć ich ciało mówi co innego. Obejrzyj galerię gwiazd, które poprawiły swoją urodę przy pomocy skalpela lub strzykawki.