Enej to ukraińsko-polski zespół, który eklektycznie łączy na pozór nie pasujące do siebie nurty muzyczne. Twórczość istniejącej od 2002 roku grupy docenili telewidzowie "Must Be The Music. Tylko muzyka", którzy wiosną przyznali im pierwsze miejsce w finale programu. Wybór był udany, bo tegoroczne lato należało właśnie do nich. Raczej próżno szukać w Polsce i na Ukrainie osoby, która nie znałaby piosenki "Radio Hello".

Jeszcze przed programem zespół wydał płytę "Folkorabel", która odniosła ogromny sukces. Jednak ich debiut fonograficzny sięga 2008 roku i albumu "Ulice".