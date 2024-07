Zespół One Direction przywrócił modę na boysbandy na całym świecie. Ich ogromny sukces sprawił, że coraz więcej młodych chłopców zaczęło swoją przygodę z muzyką, jednak do dnia dzisiejszego żaden z nich nie powtórzył sukcesu Brytyjczyków. W Polsce mianem One Direction okrzyknięto zespół 4LOVE, który pod koniec lutego wydał swój pierwszy singiel. Przypomnijmy: Polskie One Direction wydali pierwszy singiel. Gorzej być nie mogło

Po tym co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, myśleliśmy, że gorzej już być nie może. Okazało się, że członkowie 4LOVE potrafią nas jednak zaskoczyć - niestety na niekorzyść. Ich najnowszy utwór "W radiu leci nasza piosenka" brzmi jak znane już nam przeboje. Teledysk natomiast miał w założeniu nawiązywać stylistyką do lat 50. i 60. Oprócz chłopaków udział w nim wzięły fanki grupy wyłonione w konkursie zorganizowanym na Facebooku.

Chłopcy chcąc pokazać jak bardzo są męscy, decydują się nawet... sikać przy ulicy. Może być jeszcze bardziej żenująco?

