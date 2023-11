Reklama

Udała jej się rzecz niemożliwa! Kiedy kilka miesięcy temu Omenaa Mensah zniknęła z telewizji, jej fani byli przekonani, że wyjechała do Afryki na kolejna misję lub poświęciła się pracy w Omenaa Foundation. Tymczasem prezenterka wzięła wolne, by... przygotować się do narodzin drugiego dziecka! Co więcej, udało jej się ukryć nie tylko ciążę, ale i fakt narodzin synka. Dziennikarka uchyliła rąbka tajemnicy dopiero z rozmowie z "Dzień dobry TVN". Jak donosi "Flesz", drugie dziecko to dopiero wstęp do wielkich zmian w życiu Omeny. Plotkuje się bowiem, że Mensah jest zaręczona!

Według informatorów "Flesza", Omenaa jest bardzo szczęśliwa i... po uszy zakochana w swoim partnerze. Kim jest wybranek jej serca?

Kim jest ukochany Omeny Mensah?

Sama dziennikarka konsekwentnie unika pytań dotyczących jej życia prywatnego.

Jestem szczęśliwą mamą i realizuję wszystkie swoje marzenia, również zawodowe - powiedziała Mensah.

"Fleszowi" udało się ustalić, że Omenaa Mensah spotyka się z prezesem dużej spółki, prężnie działającej nie tylko w Polsce, ale również w innych miastach Europy oraz na rynkach azjatyckim i afrykańskim. Parę łączą też wspólne zainteresowania - oboje uwielbiają podróże. Niedawno razem z synkiem byli w Beskidzie Śląskim.

Są bardzo szczęśliwi, ale już na początku znajomości ustalili, że oddzielają życie prywatne od zawodowego i swoją miłość będą chronić przed mediami tak długo, jak im się uda - zdradza znajoma prezenterki.

Omenaa Mensah ma już córkę Vanessę.

Po drugim porodzie prezenterka wygląda fenomenalnie!

