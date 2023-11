Omenaa Mensah i jej 15-letnia córka Vanessa połączyły siły! Jak donosi "Party", Vanessa Mensah właśnie wróciła z pierwszego wolontariatu w Afryce. Zdaniem jej mamy, wyjazd do Ghany bardzo odmienił nastolatkę. Ze zbuntowanej i pyskatej dziewczyny, która była do tej pory, stałą się spokojniejsza, wyciszona i dojrzalsza.

Jak sama Vanessa wspomina wyjazd?

– W obliczu głodu i biedy nasze problemy przestają się liczyć. Wyjazd do Afryki pokazał mi, jak niewiele potrzebujemy do szczęścia. Nauczył mnie bardziej doceniać to, co mam. Wiem już, że to dopiero początek mojej przygody z wolontariatem – powiedziała Vanessa Mensah.