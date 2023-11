Omenaa Mensah w rozmowie z DDTVN potwierdziła, że już jakiś czas temu urodziła drugie dziecko. Okazuje się, że pogodynka urodziła syna! Jak udało się jej zachować w tajemnicy swoją ciążę i narodziny maleństwa?

Okazuje się, że można w Polsce zostać szczęśliwie mamą, żeby cieszyć się tym szczęściem w swoim domu w gronie swoich bliskich. Jeśli nie chcesz ze swojego życia prywatnego robić publicznej szopki, szanujesz ten czas i czekasz na ten czas i jest to takie twoje marzenie, które się spełnia - chcesz je mieć dla siebie, nie chcesz mieć tego stresu, fotoreporterów biegających za tobą i nie musisz w taki sposób promować siebie, poprzez swoje prywatne sprawy, to to po prostu robisz dla siebie i dla swoich bliskich. Ja właśnie tak postanowiłam, że nie będę ani zarabiać ani afiszować się ze swoim życiem prywatnym- przyznała szczęśliwa mama.