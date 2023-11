Reklama

Omenie Mensah po raz kolejny udało się dokonać niemal niemożliwego! Kilka miesięcy temu prezenterka TVN w tajemnicy przed mediami urodziła synka, a teraz zachowała w sekrecie także to, że go ochrzciła! Jak donosi "Party", chrzest dziecka Omeny i jej partnera, biznesmena Rafała Brzoski odbył się na początku kwietnia. Sakramentu udzielił chłopcu zaprzyjaźniony z Mensah ksiądz Piotr Wojnarowski, który na co dzień pracuje w Ghanie, gdzie opiekuje się podopiecznymi Omenaa Foundation. Co więcej, do Polski przyleciał specjalnie na tę uroczystość!

Przeczytaj także: Omenaa Mensah zaręczyła się?

Kogo Omenaa Mensah zaprosiła na chrzest syna?

Omi i Rafałowi zalażało na tym, żeby była to kameralna uroczystość. Dlatego na mszę, a potem na przyjęcie w jednej z ich ulubionych restauracji w Warszawie zaprosili tylko rodzinę i garstkę najbliższych przyjaciół – zdradził w rozmowie z "Party" znajomy pary.

Zobacz: Córka Omeny Mensah, Vanessa, jest piękna jak mama! Zobacz, jak wyrosła!

Chcesz obejrzeć zdjęcia z rodzinnego spaceru Omeny Mensah z partnerem i synkiem? Jesteś ciekaw, jakie plany zawodowe i prywatne ma teraz prezenterka? Wszystko to znajdziesz w nowym "Party".

Omenaa Mensah na początku kwietnia ochrzciła synka.

ONS.pl

Reklama

Prezenterka oprócz synka ma jeszcze córkę Vanessę z poprzedniego związku.