Oliwia i Łukasz to najmłodsza para z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo nikt nie wierzył w to, że uczucie tych dwojga przetrwa po eksperymentalnym miesiącu. Oliwii zarzucano, że nie potrafi odpuścić a Łukaszowi, że za bardzo się podporządkowuje. Jednak z perspektywy małżonków relacja wyglądała zupełnie inaczej. Niedługo po tym, jak postanowili kontynuować swoje małżeństwo, zdecydowali się na powiększenie swojej rodziny. Franek przyszedł na świat kilka dni po emisji finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia, w którym poznali się jego rodzice.

Oliwia i Łukasz w wywiadzie dla Party.pl opowiedzieli, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie z synkiem. Co czuli, gdy go zobaczyli pierwszy raz? Jak wyglądał poród Oliwii? Czy Łukasz bardzo się stresował? Okazuje się, że młodzi rodzice nagrali moment, w którym pierwszy raz ujrzeli swoją pociechę. Koniecznie posłuchajcie, co nam opowiedzieli o tym wyjątkowym dniu, w którym urodził się Franek.

