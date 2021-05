Mural z Anną Przybylską w Gdańsku. Jarosław Bieniuk pozuje z wizerunkiem zmarłej żony... 

W październiku 2021 roku minie już 7. lat od śmierci Anny Przybylskiej. Wyjątkowa aktorka na zawsze zapisała się w sercach nie tylko swojego męża i ukochanych dzieci ale również w sercu swoich fanów. W Gdańsku Wrzeszcz pojawiła się niesamowita forma upamiętnienia Anny Przybylskiej. Jeden z trójmiejskich artystów wykonał przepiękny mural z wizerunkiem zmarłej aktorki. Jarosław Bieniuk pokazał chwytające za serce zdjęcie, na którym pozuje spoglądając na ogromny wizerunek miłości swojego życia...

Przepiękny mural z wizerunkiem Anny Przybylskiej znajduje się na ul. Partyzantów 24 w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku. Autorem wizerunku na ścianie jest Piotr Jaworski "TUSE", absolwent gdańskiego wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych.

Jako pierwsza wizerunek Anny Przybylskiej na muralu pokazała w sieci Agnieszka Kubera, siostra zmarłej na raka trzustki Anny Przybylskiej. Teraz przy tym wyjątkowym miejscu zapozował również Jarosław Bieniuk. Jego zdjęcie, na którym zamyślony spogląda na wizerunek zmarłej Anny Przybylskiej chwyta za serce. Ich miłość została tragicznie przerwana, jednak uczucie i szacunek do miłości jego życia, pozostał w jego sercu na zawsze.

Pod zdjęciem muralu z Anną Przybylską, opublikowanym przez jej siostrę pojawiło się mnóstwo komentarzy:

