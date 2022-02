Oliwia Bieniuk zachwyca na Instagramie kolejnymi odważnymi zdjęciami w bikini, a Internauci są pod wrażeniem figury nastolatki, która już we wrześniu zostanie jedną z uczestniczek "Tańca z Gwiazdami" . Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w ciągu ostatniego roku wkroczyła w dorosłość i ma za sobą egzamin maturalny. Po tych emocjonujących wydarzeniach Oliwia Bieniuk wypoczywała razem z rodziną w Portugalii i zachwycała kolejnymi zdjęciami w bikini. Jedno z nich wymownie skomentował Jarosław Bieniuk... Co napisał? Oliwia Bieniuk znów zachwyca swoją figurą w bikini! Fani: "Na piękna kobietę wyrasta" Oliwia Bieniuk już od dawna bierze udział w sesjach zdjęciowych i widać, że doskonale czuje się przed obiektywem. Do tej pory nastolatka skupiała się przede wszystkim na nauce, ale odkąd skończyła 18 lat odważnie wkracza do show-biznesu, a jej fani wróżą jej wielką karierę. Pod ostatnim zdjęciem Oliwii Bieniuk w kostiumie kąpielowym komentarz napisał Jarosław Bieniuk , który jest dumny z córki, ale zdaje sobie sprawę z szybko uciekającego czasu: A „Wczoraj” zaprowadzałem do przedszkola... Internauci błyskawicznie zareagowali na wymowny komentarz Jarosława Bieniuka i żartują, że czas tak szybko mija i już wkrótce były piłkarz będzie odbierał wnuki z przedszkola. Może być Pan dumny z córki mądra i piękna Jeszcze chwila i będzie Pan wnuki zaprowadzał 😉 czas leci nieubłaganie Na piękna kobietę wyrasta . Gratulacje 😍❤️ Oliwia Bieniuk w mediach społecznościowych publikuje coraz więcej zdjęć. Córka Anny Przybylkiej i Jarosława Bieniuka to urodzona modelka. Sami spójrzcie z jaką łatwości przychodzi jej pozowanie... ...