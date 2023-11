Choć Oliwia Bieniuk zdecydowała się na zmianę fryzury już jakiś czas temu, to dopiero teraz opublikowała fotkę, prezentującą nowy look. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka jeszcze do niedawna nosiła długie, opadające na ramiona włosy. Teraz mocno je skróciła. Początkująca modelka zdecydowała się na tzw. long boba, czyli przedłużoną wersję boba. Efekt?

Nowa fryzura Oliwii Bieniuk

Efekt jest bez wątpienia rewelacyjny! Nowa fryzura podkreśliła rysy twarzy Oliwii, a także, a może przede wszystkim, wydobyła podobieństwo Oliwii Bieniuk do mamy. W komentarzach nie brakuje porównań do Anny Przybylskiej. Trudno się z nimi nie zgodzić! Tym bardziej, że Anna Przybylska na początku kariery nosiła krótkie włosy.

- Cała mama!

- Dobra zmiana! W tych też super!

- O matko, ale Ty jesteś śliczna - czytamy w komentarzach.

