Dzień Chłopaka to jedno z ulubionych świąt każdego faceta. A my korzystając z okazji, że na konferencji marki Carex pojawił się Olivier Janiak, zapytaliśmy prezentera o to, czego życzy sobie i swoim trzem synom!

Reklama

Zobacz także: Najlepsze prezenty na dzień chłopaka! Nasze propozycje last minute już od 25 zł

Okazuje się, że żona Oliviera, Karolina Malinowska nie przypomniała mu o tym święcie, więc prezenter sam postanowił złożyć sobie życzenia:

Zobacz także

Dziś jest Dzień Chłopaka, jednak moja żona zapominała mi o tym przypomnieć. Na dzień Chłopaka życzyłbym sobie, żeby znów być chłopakiem, czyli beztroskim młodzieńcem, który nie musi się martwić o wszystkich dookoła, zwłaszcza o trzech kolejnych chłopaków. Co oni chcieliby dostać? Podejrzewam, że troskliwą dziewczynę w przyszłości - mówi nam gwiazdor

Wszystkim chłopakom życzymy dużo zdrowia i szczęścia ;)

Olivier Janiak i Karolina Malinowska:

Reklama

Olivier Janiak w Krakowie: