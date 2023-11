1 z 4

Olga Kalicka w miniony weekend bawiła się na weselu! Jednak ciągle nie na swoim, a swojej siostry ciotecznej. Kiedy dodała zdjęcia na Instagram, natychmiast pojawiły się spekulacje, czy to nie sama ciężarna aktorka została mężatką! Nic w tym dziwnego - jak ostatnio udało nam się dowiedzieć, gwiazda i jej partner Cezary planują ceremonię zaślubin w najbliższych miesiącach, jeszcze przed porodem. Oczywiście chcą zachować wszystko w tajemnicy, by na spokojnie, bez obecności paparazzi, cieszyć się tymi wyjątkowymi chwilami. Będzie to raczej skromna impreza i prawdopodobnie wezmą na razie tylko ślub cywilny.

Przypomnijmy, że ojcem dziecka i wybrankiem Olgi jest Cezary - przyjaciel aktorki z dziecięcych lat. Razem chodzili do szkoły, siedzieli w szkolnej ławce i ściągali na klasówkach.

Olga Kalicka na weselu!

Olga współprowadzi taneczne show "World Of Dance" w Polsacie