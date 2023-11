Olga Kalicka planuje szybki ślub ze względu na ciążę? Tak dziś informuje "Fakt", który twierdzi, że gwiazda serialu "rodzinka.pl" oraz programu "World of Dance" w Polsacie ma zamiar pobrać się jeszcze w tym roku. Czy to prawda?

Jak udało nam się dowiedzieć, rzeczywiście Olga planuje wyjście za mąż i to już na przełomie października i listopada. Jednak jej plany nie są pewne - a wszystko przez ciążę i nawał pracy - zdjęcia do serialu oraz program w Polsacie. Te dwie rzeczy pochłaniają ja najbardziej. Najprawdopodobniej, Kalicka i jej chłopak, Cezary, zdecydują się więc na ślub cywilny, skromniejszy i szybszy w przygotowaniu.

Przypomnimy - kilka dni temu Olga ogłosiła światu, że spodziewa się dziecka:

Jutro rozpoczyna się rok szkolny. Dla wielu to nowy etap życia, nowa droga, więc życzę by była owocna i piękna! Ja też zaczynam nowy etap. Zostanę wkrótce po raz pierwszy Mamą i za parę lat również wrócę do szkoły, ale już w innej roli ????Póki co pokazuję Wam zdjęcie z perspektywy Małego Człowieka, który rośnie w moim brzuszku ♥️ Czekamy na Ciebie... ???????? Rodzice!