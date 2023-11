Kalicka nie chce opowiadać o swoim chłopaku.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się więcej. Tych dwoje zna się od 12 lat. Ściągali od siebie, pożyczali sobie zeszyty, bo siedzieli w jednej ławce w gimnazjum. Ukochany Olgi, Cezary, skończył studia biznesowe w Stanach. Choć wtedy dzieliły ich tysiące kilometrów, cały czas utrzymywali ze sobą kontakt i kiedy Cezary zdecydował się wrócić do Polski, ich drogi znów się skrzyżowały. I zaiskrzyło!

Kiedy tylko może, Olga spędza czas na działce z trójką malutkich siostrzeńców i swoimi siostrami.

– Najbliżsi pozwalają mi złapać dystans do pracy. Może dlatego, że żadne z nich nie wykonuje artystycznego zawodu? – mówi aktorka. – Pielenie grządek, leniuchowanie, pluskanie się w nadmuchiwanym basenie to jest to, co mnie relaksuje – dodaje.