Olga Kalicka zaskoczyła zdjęciami ze ślubu! Aktorka w sukni ślubnej wyglądała zjawiskowo! DUŻO ZDJĘĆ

Olga Kalicka wkrótce zostanie mamą. Aktorka rozpoczęła już ostatnie przygotowania do porodu i przygotowała wyprawkę dla dziecka. Okazuje się, że gwiazda miała asystenta, który pomógł jej wszystko zorganizować. Był nim narzeczony Kalickiej, Cezary. Zobaczcie, jak wspólnie przygotowują się na narodziny pierwszego dziecka! Zobacz: Wszyscy marzą o tej kurtce Olgi Kalickiej. Wiemy, gdzie ją kupić i znaleźliśmy podobne modele! SHOPPING Olga Kalicka gotowa na narodziny? Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" we wrześniu 2018 roku poinformowała, że spodziewa się dziecka. Od tego czasu mogliśmy oglądać ciekawe stylizacje aktorki i śledzić jej przygotowania do narodzin dziecka na Instagramie. Teraz gwiazda pochwaliła się, że przygotowała już wyprawkę z pomocą swojego partnera: Ktoś musi wyprasować pieluchy, otulacze i inne cudeńka! 🤷🏼‍♀️🤰🏼🤣Szczęście, że mam dobrego asystenta 🤪😘 #love #futureparents - napisała na Instagramie. Pod zdjęciem pojawiło się tysiące komentarzy, a Internautki gratulują Oldze Kalickiej, że jej partner pomaga jest przy organizowaniu wyprawki i ją wspiera. Ote niektóre z nich: Mi też by się taki asystent przydał 😁😉 Dobrze, ze tatuś pomaga💪🏻 powodzenia ✨ Super mieć takie wsparcie, ale wcale nie musi. Mój to wszystko robi, tylko prasowania nie mogę mu wcisnać, bo mówi że już tak zostanie 😂 Aktorka sama przyznała, że to ona zaangażowała do pracy narzeczonego: Zagoniłam do roboty! - napisała w komentarzu Kalicka. Czekamy teraz na wiadomość o narodzinach dziecka! Wyświetl ten post na Instagramie. Ktoś musi...