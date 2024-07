Olga Kalicka i Adam Zdrójkowski to reprezentacja serialu "Rodzinka.pl" w programie "Taniec z Gwiazdami". Młodzi aktorzy świetnie radzą sobie na parkiecie, co może w przyszłości doprowadzić do wspólnego finału w show. Czy Olga Kalicka gotowa jest na tego typu rywalizację z kolegą z planu?

Bawimy się tutaj razem z Adasiem. Miałam pewne obawy, bo wszyscy widzowie, którzy oglądają nasz serial, pewnie będą musieli się przez chwilę podzielić i wybrać czy wolą Magdę, czy wolą Kubę.

Czy Agata Kulesza, Maria w serialu Rodzinka.pl, doradzała czy odradzała Oldze udział w programie "Taniec z Gwiazdami"? Posłuchajcie!

Olga Kalicka i Rafał Maserak już są typowani na finalistów programu "Taniec z Gwiazdami".

Czy Olga Kalicka i Adam Zdrójkowski rzeczywiście podzielą fanów serialu "Rodzinka.pl"?