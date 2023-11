Olga Frycz niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Zrobiła to w majowym wydaniu magazynu "Vogue". Gwiazda "Pensjonatu nad rozlewiskiem" czuje się świetnie:

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość, że redakcja magazynu zaprosiła mnie do udziału w tej sesji tym bardziej, że miała ona dla mnie bardzo osobiste znaczenie booooo.... nie dość że to moje pierwsze w życiu zdjęcie do Vouge to jeszcze na dodatek jest to moja pierwsza #pregnant #session - napisała Olga na Instagramie.