To Olga Frycz! Aktorka, która jakiś czas temu odnalazła szczęście u boku sportowca Grzegorza Sobieszka, poinformowała swoich fanów na Instagramie, że spodziewa się pierwszego dziecka! Gwiazda opublikowała swoje zdjęcie z sesji zdjęciowej dla modowego magazynu i zdradziła, że była to jej pierwsza sesja w ciąży.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość, że redakcja magazynu zaprosiła mnie do udziału w tej sesji tym bardziej, że miała ona dla mnie bardzo osobiste znaczenie booooo.... nie dość że to moje pierwsze w życiu zdjęcie do Vouge to jeszcze na dodatek jest to moja pierwsza #pregnant #session????????????????????????. Czuję się super, rosnę jak na drożdżach i cieszę się, że sama mogę Was o tym poinformować ???? ????????????- pochwaliła się ciężarna gwiazda.