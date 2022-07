Olga Frycz sama się pofarbowała. Wyszło fatalnie, ale pokazała efekt. Znane koleżanki żartują z aktorki!

Renata Kaczoruk zmieniła kolor włosów! Modelka postanowiła nieco odświeżyć swój wizerunek na wiosnę. Ukochanej Kuby Wojewódzkiego zdarzało się zaszaleć ze stylizacją, lecz jej kolor włosów zawsze pozostawał niezmieniony. Teraz gwiazda zdecydowała się na zmianę. Wybrała najmodniejszy odcień tego sezonu, tzw. dirty blond. Zobacz też: Karolina Szostak już tak nie wygląda! Prezenterka postanowiła na wiosnę zaszaleć z kolorem włosów! Mamy ZDJĘCIE Renata Kaczoruk w kolorze "dirty blond" Renata Kaczoruk pochwaliła się nowym kolorem włosów na Instagramie. Siwy odcień blondu to obecnie prawdziwy hit. Niedawno dokładnie na ten sam kolor zdecydowała się Karolina Szostak. Teraz przyszła pora na Kaczoruk. Do tego odświeżone cięcie, nowa stylizacja fryzury i fryzura na wiosnę gotowa. Jeżeli idealny mężczyzna to taki, który potrafi wydobyć z Ciebie anioła, to ja stawiałabym na fryzjera! - napisała Renata Kaczoruk na Instagramie. Jak Wam się podoba jej nowy look? Polecamy: Nie za żółty, nie za szary... Zobaczcie "brudny blond" - kolor idealny dla jasnej karnacji Renata Kaczoruk tej wiosny wybrała modny "brudny blond". Wcześniej modelka nosiła włosy w naturalnym odcieniu, choć zdarzały jej się odjechane stylizacje. :)