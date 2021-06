Olga Frycz pokazała goły ciążowy brzuszek! Przy okazji pochwaliła się swoim mieszkaniem. Jest pięknie!

Olga Frycz pochwaliła się ciążowym brzuszkiem! Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. Do grona szczęśliwych mam dołączyła ostatnio Sabina Jeszka i Edyta Pazura, a teraz na swoje maleństwa czekają jeszcze m.in. Odeta Moro i właśnie Olga Frycz, która dwa miesiące temu przekazała fanom radosne wiadomości o ciąży. Czuję się super, rosnę jak na drożdżach- pisała na początku kwietnia przyszła mama. Teraz wszystko wskazuje na to, że narodziny pierwszego dziecka aktorki zbliżają się wielkimi krokami! Była gwiazda "M jak miłość" opublikowała ostatnio zdjęcie, na którym pochwaliła się dużym, ciążowym brzuszkiem. Olga Frycz już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą Olga Frycz rzadko pokazuje zdjęcia, na których można zobaczyć, jak rośnie jej brzuszek, ale teraz aktorka zrobiła wyjątek. Na Instastories opublikowała fotkę na której już nic nie da się ukryć! Ciążowy brzuszek jest już bardzo widoczny. Przyszła mama wygląda świetnie! Zgadzacie się z nami? Zobaczcie sami, jak prezentuje się ciężarna Olga Frycz! Zobacz także: 40 TYDZIEŃ CIĄŻY - KIEDY JECHAĆ DO SZPITALA? Olga Frycz pokazała ciążowy brzuszek. Aktorka już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą.