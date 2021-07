Olga Frycz nie chce litości. Dlaczego ojciec jej drugiej córki nie będzie uczestniczył w wychowaniu dziecka?

Popularna aktorka Olga Frycz nie mówi „samotne macierzyństwo”. Podkreśla, że jest ono „samodzielne”. Wie, że może liczyć na wsparcie bliskich. Pomogli jej dwa lata temu, kiedy rozstała się z ojcem swojej pierwszej córki. Teraz też nie zawiedli, gdy na profilu aktorki pojawił się zaskakujący wpis:

„Helenka będzie supersiostrą, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby moje dzieci były najszczęśliwsze. O siebie jestem totalnie spokojna. Czuję się wspaniale i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Samodzielnego macierzyństwa nie obawiam się wcale, wiadomo, że czasem będzie ciężko, ale mam wprawę i mocny charakter i był to mój własny, świadomy wybór. Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którym dziękuję, że nie oceniają negatywnie moich decyzji, nie próbują przekonać do swoich racji, ale wspierają mnie, jeśli tylko tego potrzebuję. Jestem szczęśliwa, i cóż mogę więcej napisać. Czekamy na Ciebie, Zosiu”.