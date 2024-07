Olga Bołądź po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim poszukuje nowego partnera. Piękna aktorka i przystojny aktor rozstali się w grudniu 2015 roku. Byli razem zaledwie dwa lata. I podczas, gdy wszyscy oczekiwali zaręczyn pary, nagle pojawiła się informacja o zakończeniu ich związku. Co było powodem rozstania? Niestety żadne z nich nie udzieliło mediom informacji w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie i postanowili pozostać przyjaciółmi. Olga Bołądź najwyraźniej już otrząsnęła się po rozstaniu z Mikołajem i jest gotowa, by związać się z nowym partnerem. Wobec mężczyzny, z którym się teraz zwiąże ma bardzo określone oczekiwania. Chce, by było to ktoś o bardzo silnym charakterze, kto sprawi, że Olga poczuje się przy nim kobietą.

Reklama

Relacja Olgi z Mikołajem była poważna, ale czasami miała wrażenie, że to ona nosi spodnie w tym związku. Olga jest zdecydowana i chce by u jej boku pojawił się facet, który ją ujarzmi. Mikołaj temu nie podołał, bo ona potrzebuje silnego męskiego ramienia - czytamy na łamach "Faktu".

Trzymamy kciuki, by się udało!

Zobacz też: Co połączyło Dodę i Olgę Bołądź! Zobacz wideo!

Zobacz także

Olga Bołądź po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim jest singielką.

Reklama

Aktorka była partnerką Mikołaja Roznerskiego przez dwa lata.