W finale "M jak miłość" wyjdzie na jaw prawda w sprawie Artura! Olek w sądzie zrobi coś nieoczekiwanego!

Szykuje się kolejny dramatyczny finał „M jak miłość”! Zaginięcie Leszka w górach, tajemnicze zasłabnięcia Andrzeja i problemy Kingi z Lenką. Teraz okazuje się, że sytuacja Olka zrobi się znacznie poważniejsza, a doprowadzi do tego sam Chodakowski. W 1522. odcinku „M jak miłość” zdecyduje się na wyznanie, którego wcześniej nie ustalił ze swoim prawnikiem. Tym samym zniszczy Budzyńskiemu całą linię obrony!

Co powie Olek na ostatniej rozprawie w sądzie?

Olek sam pogrąży się w sądzie!

W 1522. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 26 maja, dojdzie do ostatniej rozprawy Olka. Andrzej Budzyński zrobił wszystko, by wydostać Chodakowskiego z więzienia i będzie pewny, że uda mu się uzyskać najłagodniejszy wymiar kary. Wszystko legnie w gruzach przez młodego lekarza! Olek zdecyduje się w sądzie na wyznanie, którego wcześniej nie skonsultował z prawnikiem!

Tymczasem jego rodzina do ostatniej chwili będzie wierzyła, że uda się wyciągnąć go z więzienia. Po mowie końcowej Budzyńskiego wszyscy będą dobrej myśli, ale wtedy Olek wstanie z ławy oskarżonych i przed samym ogłoszeniem wyroku załamie się i... nagle sam przyzna się do winy!

Groził mojej rodzinie... Powiedział, że… i tak go nie zamkną. Trafi do szpitala, a kiedy stamtąd wyjdzie... zabije Izę, Marcina i dzieci. Nie udzieliłem temu człowiekowi pomocy... Nie próbowałem go uratować. Nie miałem wyboru...

To wyznanie zszokuje nawet najbliższych Chodakowskiego, którzy nie znali szczegółów tamtej nocy. Jaką decyzję podejmie sędzia po takim wyznaniu? Czy cała praca Andrzeja Budzyńskiego pójdzie na marne? Dowiemy się zapewne dopiero w 21. sezonie "M jak miłość".

Aneta nie będzie mogła pogodzić się z tym, co na koniec rozprawy zrobił Olek!

MTL Maxfilm

Wyznanie Chodakowskiego pomoże mu, czy zaszkodzi?

MTL Maxfilm

Olek w więzieniu podejmie dramatyczną decyzję i przyzna się do zabicia Artura.