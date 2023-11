Za nami ostatni odcinek programu "Big Brother", który po 11 latach przerwy wrócił na antenę. 16 czerwca mieliśmy okazję zobaczyć finał show, który wygrała Magda Wójcik. Tydzień później na stacji TVN7 można było obejrzeć specjalny odcinek show, podczas którego zobaczyliśmy fragmenty ostatniej imprezy w domu Wielkiego Brata. Do domu na jeden wieczór ponownie wrócili wszyscy uczestnicy programu. Nie mogło zabraknąć Oleha, który związał się z Magdą. Temat związku Magdy i Oleha był jednym z najczęściej poruszanych przez uczestników programu. Czy dają im szanse na przetrwanie po programie?

Łukasz od początku zwrócił uwagę na to, że Oleh zamiast pobiec od razu do Magdy, zaczął witać się z Igorem.

Potem wcale nie było lepiej. Oleh poszedł za Magdą do sypialni, żeby porozmawiać w cztery oczy, ale okazało się, że nie mogą jeszcze rozmawiać o wszystkim.

Potem chłopak poprosił dziewczynę, żeby powiedziała mu, co działo się w ostatnim tygodniu w domu Wielkiego Brata.

Zdziwiło mnie to, bo myślałam, że będzie oglądał. Gdybym ja była na jego miejscu to bym oglądała każdą minutę i go wspierała sercem. Zdziwiłam się, że on nie ogląda - powiedziała Madzia.