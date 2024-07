Olaf Lubaszenko znowu schudł? Aktor pojawił się na imprezie w jednym z warszawskich teatrów i zaprezentował znacznie szczuplejszą sylwetkę niż kilka miesięcy temu, kiedy to informował, że udało mu się zrzucić już 50 kg. Wygląda więc na to, że Lubaszenko nie porzucił diety i wciąż ostro trenuje. Efekty są rewelacyjne- wystarczy spojrzeć na zdjęcia z otwarcia nowej sceny w Teatrze Kwadrat. Olaf Lubaszenko wyglądał świetnie!

Warto przypomnieć, że słynny aktor zniknął z życia publicznego kilka lat temu. Po jakimś czasie media informowały o problemach aktora z nadwagą. Okazało się wówczas, że Olaf Lubaszenko waży 135 kilo i wciąż tyje. Na początku 2015 roku zdecydował się opowiedzieć o swoich problemach w programie "Uwaga".

Nie ukrywam, że jestem znużony, zmęczony sobą, bo w życiu tyle o sobie nie myślałem, nie mówiłem co w ostatnich tygodniach. Nawet powziąłem postanowienie, że jak to się skończy, to wrócę do starego, dobrego rytmu i nie będę się pokazywał publicznie przez długi, długi czas...- stwierdził w wywiadzie. Nie powiem, ile muszę zrzucić, by być zadowolonym. Dużo... dużo... bardzo dużo. To nie będzie łatwa walka- mówił wówczas aktor.